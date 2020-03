Jack Quaid ('The Boys') se alegra de que la serie sea menos violenta que el cómic

Durante dos días consecutivos, el actor Jack Quaid se ha encontrado con los fans españoles que han podido asistir a la primera edición del Salón del Cómic de València. En el evento, el estadounidense ha comentado su experiencia en películas como "Los Juegos del Hambre", así como en la serie 'The Boys', la cual protagoniza bajo el papel del apocado Hughie. Como es natural, durante uno de los encuentros salió a relucir la adaptación realizada del material original, una serie de cómics obra de Garth Ennis y Darick Robertson, que, para el actor, es impecable.

Jack Quaid, en el Salón del Cómic de Valencia

Aunque Quaid reconoce que no sabía nada de los cómics cuando le ofrecieron el papel, se los acabó leyendo al completo para preparárselo. Según sus palabras, se ha realizado "un gran trabajo de adaptación del cómic al mundo en que vivimos ahora", lo que incluye que muchas de las escenas más explícitas de violencia y sexo se hayan quedado fuera. Porque sí, aunque la adaptación televisiva de Amazon ya tiene un tono claramente adulto, el tebeo contenía todavía más escenas subidas de tono.

Lejos de lamentar esas pérdidas en la adaptación, el hijo de Meg Ryan y Dennis Quaid se ha alegrado de que muchas de estas escenas violentas que son seña de identidad del cómic no se hayan llegado a ver en la serie. "Hay una fina línea entre la violencia divertida, como la que tenemos, y la que te hace sentirte asqueado", se explicaba el actor ante el público valenciano.

Un pequeño adelanto

Por supuesto, durante el encuentro también se abordó el tema de la esperada segunda temporada, sobre que la que Quaid, también de forma obvia, declaraba no poder decir nada. Según sus palabras, ésta llegará "pronto", aunque adelantaba que su personaje evolucionaba pasando a tener que esconderse, lo que resulta lógico teniendo en cuenta el punto en que quedaba la ficción. Además, Quaid afirma que Hughie pasa de la "intensa ansiedad" de la primera temporada a la "depresión" en la segunda, en donde debe afrontar todo lo que ha vivido.

Jack Quaid, en 'The Boys'

También, ya que la nueva temporada está totalmente rodada, ha adelantado que la escena que más le ha costado rodar fue una que gira en torno a él estando dormido. Al parecer, el resto de los personajes son los que se movían alrededor del suyo, pero, tal y como explicaba, ese papel pasivo no es tan fácil como aparenta: "Como actor, lo más difícil es no hacer nada. En cualquier momento me ponía a sonreír o soltar una carcajada".

La presión de ser Simon Pegg

Volviendo al tema de la adaptación, uno de los retos del papel de Hughie consistía en hacer olvidar a los fans del cómic que el personaje tenía el aspecto de Simon Pegg. Los creadores modelaron su cara y expresión usando las del actor británico, algo que supuso mucha presión al principio para Quaid, que afirma que Pegg "es un verdadero héroe".

"Fue un reto intimidante al principio, pero fue genial", afirmó Quaid, que sentía miedo de que le comparasen con su referente. Luego tuvo la oportunidad de trabajar con el propio Simon Pegg cuando se unió a la serie, haciendo de su padre. Al parecer hicieron buenas migas, hasta el punto de que Quaid se refiere a él como "la persona más simpática del planeta", y reconocía que le tiene guardado en su agenda telefónica como "Papá Británico".