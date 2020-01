El creador de 'The Walking Dead' desvela finalmente qué causó el apocalipsis zombi

La convulsa actualidad política bien podría ser el germen de un estallido apocalíptico, pero en el caso de 'The Walking Dead', la devastación de la humanidad tal y como la conocemos responde a un detonante aún más desbocado. Y es que, después de casi 17 años manteniendo el misterio bajo llave, el creador de la franquicia multimedia, Robert Kirkman, parece haber revelado qué provocó que Rick se despertara rodeado de no muertos.

Un caminante de 'The Walking Dead'

Como señala ComicBook, durante una sesión de preguntas y respuestas en Tumblr en 2018, Kirkman apuntó que quizá desvelaría esa causa "años después del final en alguna entrevista". Sin embargo, no hemos tenido que esperar tanto, ya que el desenlace de los cómics tuvo lugar en julio de 2019, y la esperada respuesta ha sido vertida a través de un simple tuit, en el que el autor reducía el origen del apocalipsis a dos palabras: "Espora espacial".

Con esa breve explicación respondía al interrogante de un fan, corroborando que la aparición de los caminantes responde a "algo loco de ciencia ficción", como el propio Kirkman había anticipado previamente. Además, como indica el medio estadounidense, esto sería un homenaje a "La noche de los muertos vivientes", que sirvió de inspiración durante el proceso de creación de 'The Walking Dead', y en la que la proliferación de los zombis parecía estar ligada a una sonda espacial.

En constante crecimiento

A pesar del final de los cómics de Kirkman, la franquicia sigue muy viva en el medio televisivo. Tanto es así que el final de la décima temporada de 'The Walking Dead' precederá al estreno del spin-off 'World Beyond' el 12 de abril. No obstante, no habrá que encariñarse demasiado con la nueva ficción, ya que AMC ha confirmado que tan solo durará dos temporadas, aunque podría ser un formato concentrado cargado de emociones, porque el cocreador Scott Gimple ha asegurado a Entertainment Weekly que están trabajando en añadir importantes crossovers en la segunda (y última) temporada.