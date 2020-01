'The Walking Dead: World Beyond' se estrena el 12 de abril en AMC y solo tendrá dos temporadas

El segundo spin-off de 'The Walking Dead' llegará de la mano de la serie matriz. El primer episodio de 'World Beyond' será emitido por AMC después del final de la décima temporada de la ficción con la que arrancó la franquicia televisiva, que le cede así el testigo a la producción con la que se pretende inyectar sangre nueva y aportar un nuevo punto de vista más adolescente.

Aliyah Royale, Alexa Mansour y Nicolas Cantu en 'The Walking Dead: World Beyond'

Esa cita tendrá lugar el 12 de abril, mientras que a España llegará también a través de AMC un día más tarde a las 22:10. La temporada inicial de 'World Beyond' constará de diez episodios y presentará la historia de dos hermanas y sus dos amigos, integrantes de la primera generación que solo ha conocido una Tierra postapocalíptica, que emprenden un peligroso viaje para cumplir con una misión plagada de amenazas y momentos de crecimiento personal.

Este anuncio ha tenido lugar durante el paso de AMC por el tour de prensa de la Television Critics Association, donde también se ha desvelado que 'World Beyond' tan solo contará con dos temporadas. De esta manera, se pretende definir un nuevo formato, más concentrado, que se aplicaría en otras producciones a partir de ahora para expandir la marca 'The Walking Dead' de forma controlada, como señala Collider.

Talento joven

Para representar a esa nueva generación, los creadores de la serie, Scott Gimple y Matt Negrete, han apostado por incipientes intérpretes, como Alexa Mansour y Aliyah Royale, que dan vida a las hermanas protagonistas. En esa línea encaja a la perfección el cineasta Jordan Vogt-Roberts, que en "The Kings of Summer" demostró su comprensión de los azares y tribulaciones de la adolescencia, y que en el piloto de 'World Beyond' tendrá espacio para mezclar esa sensibilidad con grandes momentos, de los que también salió airoso con "Kong: La Isla Calavera".