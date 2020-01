'The Walking Dead': Chandler Riggs insinúa su regreso al universo con un enigmático mensaje

Por supuesto, que los muertos se levanten no es algo excepcional en el universo de 'The Walking Dead'. De hecho, es parte fundamental de la premisa de la serie, situada en un mundo post-apocalíptico repleto de zombis. Lo que pasa es que cuando un personaje vuelve de entre los muertos suele hacerlo con poca capacidad expresiva y una carne excesivamente putrefacta como para que sus tramas avancen hacia algo diferente a ser aniquilado por algún superviviente humano. Algo que va a cambiar en la saga, y bien podría empezar por Carl.

El antiguo showrunner de la serie principal, Scott M. Gimple , ahora se dedica a coordinar este universo televisivo en expansión como jefe de contenido en AMC. Sus planes a futuro incluyen el estreno de dos series, sin contar ' World Beyond ', que se estrena a lo largo de 2020. Tal y como ha contado el guionista a Entertainment Weekly, estas nuevas series son aproximaciones originales a este mundo repleto de muertos que caminan. Al ser preguntado más específicamente si"Eso es exactamente lo que estamos haciendo".

Carl y Rick Grimes, interpretados por Andrew Lincoln y Chandler Riggs para 'The Walking Dead'

La idea de que uno de estos personajes que están por regresar sea Carl Grimes la ha dado el propio actor que interpretaba al personaje, Chandler Riggs. El joven intérprete retuiteó la noticia de que algún personaje podría volver para su propia serie, y lo hizo añadiendo un confuso emoticono que representa un par de ojos. Esto podría ser una llamada de atención a sus fans, para que no pierdan de vista esa información, porque ya tenga información de que su personaje va a ser recuperado. Por otro lado, por supuesto, también puede significar que es él mismo el que pone su mirada sobre el proyecto, y en realidad esté pidiendo que se le incluya en él.

Una vuelta complicada

Si el regreso de Carl no es uno de los proyectos que manejan para este universo expandido de zombis, no será porque Chandler Riggs no lo desee. El joven actor ya ha lanzado pullas a los creadores por su salida de la serie e incluso ha declarado a TVGuide que sería "alucinante" poder volver, a pesar de una muerte que parecía más que definitiva en la octava temporada. Con ese punto y final del personaje tan bien fijado, la propia edad del actor es un problema a la hora de contar una historia en una posible precuela, ya que sería imposible que Riggs interpretase de nuevo al hijo de Carl cuando comenzó la serie y no era más que un niño.

Posibilidades abiertas

El regreso al pasado para traernos de vuelta personajes memorables de 'The Walking Dead' ya está confirmado como una de las series que Gimple y su equipo en AMC están preparando, pero aún hay más. "No es lo único que estamos haciendo. No es que todo vaya a ser como 'Gotham', pero es una de las tres tipos de categorías que estamos probando", declaró también el productor en la misma entrevista. Así, también prevé historias nuevas que, según sus palabras, "no tengan que ver con nada", e incluso podría volverse experimental, ya que ha afirmado: "Queremos sacar formatos televisivos diferentes, y con esto me refiero a cosas más cortas, y luego algunas series evento, series evento de una duración limitada".