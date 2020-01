'The Walking Dead': Negan cambia de rostro en los nuevos episodios de la décima temporada

Negan se ha adaptado a la perfección entre los Susurradores durante el parón invernal. El personaje interpretado por Jeffrey Dean Morgan juró lealtad a la líder del letal grupo, Alpha, para unirse a sus filas, y sus nuevos compañeros no han tardado en reconocer su valía, ya que, como muestra el último avance de 'The Walking Dead', el antagonista ya luce como uno más.

Negan en la décima temporada de 'The Walking Dead'

Durante unos breves instantes, se puede apreciar la imagen que se encuentra aquí arriba, en la que Negan cubre su rostro con la característica máscara de piel con la que los Susurradores se mimetizan entre los caminantes. Como señala ComicBook, en los cómics Negan nunca llegó a hacerse con esa preciada máscara, que aquí simboliza su total integración, por lo que la serie podría ir un paso más allá en este premeditado cambio de bando.

Sin embargo, las intenciones de Negan son un misterio, ya que, como el propio Jeffrey Dean Morgan desveló en 'Talking Dead', esta temporada trata sobre "la paranoia y en qué bando está la gente". Para empezar a comprobar qué futuro le depara a Negan y al resto de supervivientes, tenemos que esperar al 24 de febrero, cuando 'The Walking Dead' regresará a FOX España con el segundo bloque de su décima temporada.

Los fallos del pasado

Desde que irrumpiera en la serie de AMC en el final de la sexta entrega, Negan ha despertado odio y pasión a partes iguales. Años después de esa primera aparición, que dio pie a una de las épocas más controvertidas de 'The Walking Dead', la mandataria de AMC Sarah Barnett ha reconocido a Los Angeles Times que en aquel momento "no se brindó esperanza" a los espectadores: "Creo que había una intención creativa realmente inteligente, pero probablemente llevó a la gente a lidiar con mucho en un momento en el que la gente quizá no quería ver eso."