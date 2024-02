Por Rubén Rodríguez Tapiador |

El miércoles 21 de febrero, BBC anunció la llegada de varias series originales entre las que se encontraba 'The Ministry of Time'. El parecido de este título con la ficción española 'El Ministerio del Tiempo' hizo que se levantara una gran polémica y, de hecho, Javier Olivares, el propio creador de la obra de TVE, acusó al proyecto británico de un supuesto plagio: "Para mí es un honor que 'El Ministerio del Tiempo' haya sido plagiada en Estados Unidos y por la BBC, es una medalla que nos ponen".

'El Ministerio del Tiempo'

y con sentido del humor que de otra manera (...). Y luego te metes en las tramas o en el contenido de la novela y", explicó Javier Olivares. Por su parte, RTVE aseguró que "ni a productoras para su adaptación" y que pedirá explicaciones a la cadena británica.

En relación a esta polémica, también se ha pronunciado Kailane Bradley, creadora de la novela en la que se basará la ficción de BBC. Lo ha hecho a través de un comunicado que ha publicado El Confidencial: "Mi novela debut, 'The Ministry of Time', que se publica este mes de mayo, es un trabajo original de ficción. Nunca he visto la serie de Televisión Española y los títulos idénticos son una desafortunada coincidencia". Sin embargo, Javier Oliveres ha afirmado que "es imposible que no lo supieran", puesto que la serie ha traspasado las fronteras españolas, llegando hasta China.

BBC cuenta cómo será su ficción

Además, este mismo medio español ha hablado con BBC, quien ha explicado cómo será la serie de su canal : "La adaptación de la BBC de la próxima novela debut de Kaliane Bradley tiene partes de romance, ciencia ficción y thriller, se centra en los expatriados de la historia que se adaptan a la vida en el Reino Unido actual. Se centra en un romance entre una mujer del siglo XXI y el explorador del Ártico del siglo XIX, Graham Gore".