RTVE pedirá explicaciones a la BBC por el presunto plagio de 'El Ministerio del Tiempo'

Por Daniel Parra |

El pasado miércoles 21 de febrero, la BBC anunció hasta doce nuevas series originales que se estrenarán a lo largo del año. La polémica saltó cuando una de esas ficciones se introdujo bajo el título 'The Ministry of Time', basada según la cadena británica en la novela de Kaliane Bradley que aún no se ha estrenado. En ella, el Gobierno crea un departamento en el trabajan distintos personajes históricos para corregir errores a lo largo del tiempo.

Aura Garrido, Rodolfo Sancho y Jaime Blanch en 'El Ministerio del Tiempo'

, la serie de RTVE estrenada en 2015, producida en colaboración con Onza. Tras el revuelo causado por lo queal ente público español, la propia RTVE se ha pronunciado en redes sociales a través de su departamento de Comunicación y Participación:

"RTVE solicitará explicaciones a BBC sobre el anuncio que realizó sin perjuicio de los derechos que le asisten en defensa de sus intereses", reza la publicación. La BBC, por su parte, defiende que su serie es "absolutamente única". "Para mí es un honor que 'El Ministerio del Tiempo' haya sido plagiada en Estados Unidos y por la BBC, es una medalla que nos ponen", ha dicho con ironía Javier Olivares, cocreador de la ficción, que ha dejado el asunto en manos de TVE y Onza.

¿Nuevo caso de plagio?

No es la primera vez que intentan "versionar" 'El Ministerio del Tiempo' en el extranjero. En 2016, Onza demandó a la NBC por su serie 'Timeless', llegando a juicio y alcanzando un acuerdo entre ambas partes en mayo de 2017. Sin embargo, Javier Olivares ha diferenciado este caso del protagonizado por la BBC: "Había pruebas concretas a través de un intercambio muy numeroso de mails en el que nosotros les pasamos los capítulos traducidos al inglés y se negoció económicamente". "No puedo hablar de plagio porque la novela ni se ha publicado", ha comentado en referencia a 'The Ministry of Time'.