La creadora de 'Run' abre la puerta a la segunda temporada tras el final de la primera: "Tengo miles de ideas"

Billy y Ruby han cumplido el viaje que tenían planeado desde un principio, justo a tiempo para poner fin a la primera temporada de 'Run'. Lo que comenzó como el reencuentro de una pareja para cumplir un pacto que hicieron 17 años antes, fue evolucionando en una persecución a través de Estados Unidos en la que los protagonistas huían de su vida anterior, primero, y de una accidentada muerte, después. Fiona, la agente editorial de Billy, acabó ensartada por un rastrillo en un pequeño pueblo y la policía comenzó la búsqueda de la pareja.

Una vez en Los Ángeles, los personajes interpretados por Merritt Wever y Domhnall Gleeson tenían que decidir si retomar sus vidas anteriores o continuar juntos. Ruby, decepcionada con su amante tras ver un vídeo en el que vendía su reencuentro como un plan para su próximo libro, pone a la policía tras la pista de Billy. Este, antes de entregarse, le promete su amor. Ella, sin embargo, todavía enfadada por el vídeo y con su familia a escasos metros de su espalda, se decanta por volver a su hogar.

La escena final de la primera temporada de 'Run'

La puerta a una segunda temporada queda abierta, aunque HBO todavía no la ha confirmado. "Nos encantaría continuar", reconoce la creadora Vicky Jones, que asegura tener "miles de ideas" en una entrevista para Deadline. Considera que hay espacio para seguir explotando los personajes y pone como ejemplo a Laurence, el marido de Ruby. "No tienes un actor como Rich Sommer para no aprovecharlo (...), lo elegimos intencionadamente porque queríamos contar más su historia", explica.

Plantearon otro final

Como curiosidad, Jones descarta reflejar la crisis del coronavirus en la ficción. "Nos hemos dado cuenta rápidamente de que ese no es nuestro trabajo", añade, "así que creo que lo ignoraríamos a la hora de incluirlo en la historia". Por otro lado, no contempla el regreso de Laurel, el personaje de la productora ejecutiva Phoebe Waller-Bridge: "No lo creo, ya ha hecho su trabajo". Cabe recordar que esta se encuentra comprometida como creadora con un acuerdo con Amazon Prime Video.

Si bien la llegada a Los Ángeles siempre fue el objetivo de los protagonistas, no siempre fue el desenlace que se diseñó para 'Run'. Uno de ellos fue que "ella lo entregara a la policía y no llegaran juntos a Los Ángeles". Sin embargo, Vicky Jones y su equipo sentía que la pareja tenía que completar el viaje antes de continuar la historia.