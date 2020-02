'Run', la irrupción de Phoebe Waller-Bridge en HBO, se estrena el 12 de abril

Si tú me dices ven, lo dejo todo. Esa es la promesa que sellaron Ruby y Billy, protagonistas de 'Run', la nueva comedia original de HBO, que formará parte de la oferta primaveral de la cadena de pago. Esta inédita producción, en la que participa la cotizada Phoebe Waller-Bridge, finalmente ha desvelado su fecha de lanzamiento: el 12 de abril. A nuestro país llegará un día más tarde a través de HBO España.

Merritt Wever y Domhnall Gleeson en 'Run'

Diecisiete años después del mencionado pacto, la monótona vida de Ruby da un vuelco al recibir un mensaje de Billy, instándola a reunirse con él en Nueva York para consumar ese ingenuo compromiso. Las principales estrellas del elenco son Merritt Wever y Domhnall Gleeson, que encarnan a los dos protagonistas, mientras que Waller-Bridge se ha reservado un rol secundario, al igual que Rich Sommer, Tamara Podemski y Archie Panjabi.

La creadora de 'Run' es Vicky Jones, que fundó la compañía teatral DryWrite junto a Waller-Bridge, con quien ha colaborado tanto en las versiones teatral y televisiva de 'Fleabag' como en 'Crashing' y 'Killing Eve'. En esta ocasión, es Jones quien lleva la batuta creativa, aunque comparte título de productora con su amiga, que recientemente estableció la compañía Wells Street Films para explotar el acuerdo de desarrollo firmado con Amazon Prime Video en septiembre de 2019.

Para todos los gustos

'Run' será uno de los platos fuertes de HBO para el segundo trimestre de 2020, que volverá a presumir de variedad de géneros y enfoques. Esta comedia romántica se estrenará el mismo día que la cuarta temporada de 'Insecure', por lo que ambas compartirán la noche de los domingos con la tercera temporada de 'Westworld', cuyo estreno tendrá lugar el 15 de marzo. Previsiblemente, cuando el drama de ciencia ficción finalice su emisión, será sustituido por 'The Undoing', la nueva colaboración entre Nicole Kidman y el creador de 'Big Little Lies', que llegará en mayo. Por su parte, la velada de los lunes estará ocupada por 'La conjura contra América', la nueva miniserie del responsable de 'The Wire', que aterriza en la cadena estadounidense el 16 de marzo.