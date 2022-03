Los creadores de 'La que se avecina' saltan a Netflix con 'Machos Alfa', su nueva comedia

Laura y Alberto Caballero están sumidos en el desarrollo de nuevas entregas de 'La que se avecina' y 'El pueblo', pero eso no les impedirá explorar un nuevo horizonte profesional. Como adelanta El País, los hermanos están desarrollando una nueva comedia para Netflix que llevará como título 'Machos Alfa' y que supondrá un importante viraje con respecto al tipo de ficción que estaban escribiendo y produciendo hasta ahora.

Laura y Alberto Caballero

A diferencia de 'La que se avecina' o 'Aquí no hay quien viva', sus dos éxitos más rotundos, la primera temporada de 'Machos Alfa' contará con diez episodios de media hora de duración, por lo que los guionistas finalmente probarán este nuevo estándar tras tantos años realizando capítulos de más de una hora de metraje. "En realidad era el formato en el que nos hubiera gustado escribir todo lo que escribíamos", ha afirmado Alberto Caballero, que comparte las tareas de guion con su hermana Laura y con otros dos habituales de Contubernio, Daniel Deorador y Araceli Álvarez de Sotomayor.

De hecho, la nueva ficción parte de una idea original de Álvarez de Sotomayor que, en los albores de la pandemia, propuso acometer un proyecto que tendría como protagonistas a varias mujeres de 40 años. Finalmente, se dio una vuelta al concepto para plantear una trama que "explorará las nuevas masculinidades y cómo cuatro amigos cuarentones se enfrentan a la pérdida de los privilegios que su condición de hombres solía traerles y a los cambios que trae una sociedad donde se impone la igualdad".

Así pues, 'Machos Alfa', como indica su título, reflexionará acerca de los tiempos actuales desde el punto de vista de los hombres, aunque también habrá una importante presencia femenina. No obstante, no cabe esperar reivindicaciones por parte de la ficción. "No trata de posicionarse sino de contar, en tono de comedia realista, lo que estamos viviendo todos. Evitamos ser un panfleto profeminista o que sea una reivindicación del machirulo clásico", han comentado sus creadores.

Cómodos en streaming

Aunque esta sea su primera serie creada ex profeso para una plataforma de streaming, los Caballero ya tienen un exitoso historial de colaboraciones con Amazon Prime Video, donde han lanzado en primicia 'El pueblo' y las entregas más recientes de 'La que se avecina', y con la propia Netflix, cuyo top 10 ha contado con la presencia de 'Aquí no hay quien viva' en repetidas ocasiones desde que se incorporara a su catálogo en octubre. Precisamente ese último triunfo ha sido uno de los detonantes que han promovido la existencia de 'Machos Alfa'.

¿Y qué opina Mediaset de la mudanza? "Esto históricamente no había sido posible por el tipo de acuerdo que teníamos con Mediaset. Pero ese acuerdo se ha normalizado y ahora nos permite trabajar con otras plataformas", aclara Alberto Caballero que, junto al resto del equipo, seguirá colaborando con el grupo de comunicación, mientras se amolda a las exigencias de otro formato: "Al preguntar sobre Netflix hemos visto que, para que una serie triunfe globalmente, tiene que triunfar antes en su país. Hemos intentado mantenernos fieles en cuanto al tipo de serie que queríamos hacer. Pero en el acabado final, en el diálogo y el chiste concreto, hemos intentado alejarnos de localismos, que es algo que llevamos haciendo desde hace tiempo".