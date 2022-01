Beatriz Carvajal puede presumir de haber participado en grandes series españolas como 'Los misterios de Laura', 'Compañeros' o 'Aquí no hay quien viva', entre muchas otras. Sin embargo, en este largo currículum de la actriz, hay una ficción de la que no guardaría muy buen recuerdo y esa es 'La que se avecina'. La madrileña afirmó en una entrevista a Formula TV que no le gustaría volver de ninguna manera. A estas directas declaraciones, han respondido los creadores de la citada producción, Laura Caballero y Alberto Caballero.

La muerte de Gregoria, en 'La que se avecina'

"Yo no tengo ninguna gana de volver a estar en 'La que se avecina'", sentenciaba Beatriz Carvajal sobre la serie de Telecinco donde interpretaba a Gregoria. Beatriz Carvajal estuvo desde 2007 hasta 2010 en dicha producción y, aunque envía sus mejores deseos a esta ficción, también asegura regresar al que fue su lugar de trabajo no está entre sus preferencias. Tal y como comentó la actriz, fue ella quien tomó la iniciativa de marcharse y, al parecer, nunca se arrepintió de esta decisión.

A este testimonio han respondido con ironía los hermanos Caballero: "Fantasmas aquí no, Juan. ¡Fantasmas aquí, no!", escribía la guionista de profesión desde su cuenta de Twitter, rememorando la mítica frase de Paloma (Loles León) en 'Aquí no hay quien viva'. Por su parte, el director hizo lo propio afirmando que Gregoria no podría volver ya que "murió haciendo lo que más quería". Una expresión que utilizaban mucho en 'La que se avecina' al recordar el fallecimiento del personaje.

Y además sería complicado: Gregoria murió haciendo lo que más quería. https://t.co/mt05zmIDZd — Alberto Caballero (@alber_caballero) January 12, 2022

Un triste final

Gregoria, más conocida como Goya, dio mucho juego en 'La que se avecina' hasta que, tristemente, fallecía en la cuarta temporada por golpe mortal "contra el carrito de la compra". La madre de Javier Maroto se despedía de sus seguidores mientras se encontraba friendo croquetas para su marido Vicente. Este accidente doméstico causó gran conmoción entre los fans de la serie que eran amantes de esta personaje.