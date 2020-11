Los creadores de 'Nasdrovia' y la consagración de la nueva comedia: "El formato de 25 minutos es el lógico"

La crisis de los cuarenta trae a Edurne (Leonor Watling) y Julián (Hugo Silva) por el camino de la amargura, así que deciden sacrificar su cómoda carrera como abogados para abrir un restaurante ruso que, gracias a su autenticidad, se convierte en el espacio de distensión de un grupo de mafiosos. Así arranca 'Nasdrovia', la comedia original de Movistar+ producida en colaboración con Globomedia (The Mediapro Studio), que parte de la novela "El hombre que odiaba a Paulo Coelho", de Sergio Sarria, para ofrecer seis dosis de humor certero, costumbrista y directo. Los responsables de los guiones de la ficción son Miguel Esteban ('El fin de la comedia') y dos veteranos de 'El intermedio' como son el propio Sarria y Luismi Pérez, con quienes hemos tenido la oportunidad de hablar acerca de qué convierte a 'Nasdrovia' en una comedia diferente y sobre los avances del género en nuestro país.

Sergio Sarria, Miguel Esteban y Luismi Pérez junto al director Marc Vigil

Desde el momento en que comienza a gestarse la serie, ¿qué cambios teníais claro que queríais implantar con respecto a la novela?

Sergio Sarria: De alguna manera, los cambios los hemos hecho con Movistar. Ellos nos sugirieron que estaría bien darle una vuelta y que la protagonista fuese Edurne. A nosotros nos pareció una idea buenísima y hemos estado trabajando hasta lo que has visto, que creo que merece bastante la pena. Luego le dimos otra vuelta al tema de la mafia rusa, por no hacer lo que todos hemos visto ya. Más allá de la apariencia física, nos apetecía llevarles al día a día, ¿qué pasa cuando un mafioso termina su horario laboral? Ese es el tipo de problemas que queríamos contar.

Miguel Esteban: En realidad fuimos bastante libres, siendo conscientes de que partíamos de un material de origen muy guay. Había que pasarlo a otro formato, pero fue todo una evolución muy sencilla y natural. La serie está más inspirada que basada en el libro, es más los personajes y el universo que la historia en sí. Así que nos sentimos libres, con el propio Sergio, a la hora de adaptarla a este otro formato y sacarle partido de otra forma. Ha sido un proceso largo y tremendamente tranquilo, sencillo y orgánico en el que todo el mundo que aportaba algo ayudaba. Ha surgido solo, la verdad.

¿Qué pasa cuando un mafioso termina su horario laboral? Ese es el tipo de problemas que queríamos contar

Luismi Pérez: Ese detalle es interesante porque acerca la serie a la novela. El recurso del monólogo del protagonista que habla al espectador o al lector es muy típico del libro de Sergio. Esto traducido al audiovisual hace que veamos la historia a través de los ojos de Edurne o incluso desde su imaginación o sus pensamientos más profundos. Rompe la cuarta pared y muchas cosas. Es una de las cosas más arriesgadas de la serie y plantea un juego muy divertido.

SS: Ayuda a implicar al espectador en todo lo que están pasando ella y Julián. Nos sirve, aparte de para añadir humor, para hacer partícipe al espectador.

Como guionistas imagino que tendréis que poneros ciertos límites a la hora de escribir historias, ¿cómo os ha liberado poder romper esa barrera?

ME: Para nosotros es muy divertido probar cosas diferentes y ninguno de los tres había escrito una serie en la que usáramos este recurso. Realmente es muy guay probarlo y asumir que tienes esta herramienta, que no es la habitual. Y encima tener a Leonor mirando y hablando directamente al espectador es muy bonito, porque ella está muy bien. Sobre el papel ya nos parecía que el recurso tenía potencial, pero cuando lo llevas a cabo y es Leonor la que se encarga de hablar al espectador es mucho mejor aún.

SS: Lo flipante es que incluso cuando no habla, cuando solo mira a cámara, lo expresa todo. Es increíble.

Leonor lo expresa todo aunque no hable, solo con mirar a cámara

El caso es que Leonor Watling es una virtuosa de la interpretación y, por ende, de la comedia. Para mí no hay actor o actriz más gracioso de comedia, al menos en España, que Leonor Watling. Ha sido brutal.

SS: La gente ya sabe que es buenísima, pero va a sorprender.

Leonor Watling, ensangrentada y desdentada en 'Nasdrovia'

Con respecto a lo que comentabais de mostrar a los mafiosos una vez acabada su jornada laboral, ¿qué clichés queríais desmontar para usar a vuestro favor?

ME: Pensamos que cualquier persona, ya sea su trabajo más o menos emocionante o duro, tiene miedos, inseguridades y es susceptible a aburrirse, tener celos, problemas de pareja... Y esto siendo una comedia con unos personajes que a priori son tan reconocibles, porque les hemos visto en tantas situaciones, pues apetecía tratarlos de otra forma que creemos que es más cercana a la realidad. Estamos convencidos de que el jefe de la mafia rusa tiene problemas con el vecino porque pone la música alta o porque está viendo una serie con su novia y no la quiere esperar. Esos pequeños detalles y ese costumbrismo aportan mucho, porque simplemente con ponerlo en boca de ciertos personajes o actores, con cierto aspecto tan duro y una imaginario tan potente, ya significaba comedia de por sí.

LP: En tu pregunta ya hay una cosa explícita, que es la jornada laboral. Su trabajo es ser mafiosos, es su vida. Creo que lo dice un personaje en el tercer episodio, que su jornada laboral no tiene horarios. En el cine de mafiosos de Scorsese o en 'Los Soprano' queda claro que la vida de esta gente es su trabajo. Es ir a ver a alguien y asustarle o romperle las piernas.

ME: Pero luego está su vida y hay que compaginarla.

Nuestros temores de la crisis de los cuarenta son muy parecidos a los de los personajes

ME: Son muy parecidos a los de los personajes. Cuando tienes cuarenta años llega un momento en el que piensas que has encauzado tu vida en cierta dirección, incluso te planteas si te ha ido bien. ¿Estoy contento? ¿Está en mi mano cambiar? Porque claro, es ahora o nunca seguramente. Y esos miedos no se pueden evitar, estés en la situación en la que estés, cuando llegas a cierta edad. Es cierto que cada edad tiene una crisis concreta y la de los cuarenta es esta: o cambiamos ahora o ya no lo vamos a poder hacer. En eso nos identificamos mucho los tres.

LP: Compartimos problemas y dolores. Porque como el protagonista también hemos sufrido ataques de ciática, lumbago...

Y llegado ese momento de hastío total, ¿cuál sería vuestro giro vital?

ME: Yo cuando deje todo esto, cuando tenga suerte y me echen de todos los proyectos, que no faltará mucho, quiero montar una tienda de legumbres a granel. Quiero estar rodeado de alubias, lentejas, garbanzos y orégano. Ese es mi plan.

'Nasdrovia' seguramente no sería la serie que es si no pudiera ser tan concisa, tanto por la duración como por la cantidad de episodios. ¿A vosotros cómo os ha permitido crecer el hecho de poder saltar entre diferentes proyectos más breves?

SS: Para nosotros, e imagino que para todo el mundo, hacer comedias de 25 minutos nos da la vida. El ritmo es otro y no tiene nada que ver. Profesionalmente creo que es un avance. Probablemente lleguemos tarde, pero hemos llegado y se están haciendo cosas muy interesantes.

El formato de 25 minutos es el lógico para una comedia

Yo he tenido la suerte de que todas las comedias en las que he trabajado han sido de 25 minutos. Es el formato lógico, el ideal para una comedia. Aquí hemos vivido habitualmente que cuando se estira la duración de las comedias no es porque narrativamente la historia lo requiera, sino por cuestiones comerciales: para que haya más anuncios, para que ocupe más parrilla... Pero las plataformas no tienen ese problema. Es un negocio totalmente diferente. Han podido darle a cada historia el tiempo que necesita, con temporadas cortas y capítulos que en el caso de la comedia están entre 25-30 minutos.

SS: Hay comedias como 'State of the Union' que tienen capítulos de 10 minutos y funcionan como un tiro.

ME: De hecho, están empezando a haber de dramas de 30 minutos, como 'Homecoming', porque es un formato que funciona muy bien. Y para comedia, sin ninguna duda, es lo ideal.

Los mafiosos de 'Nasdrovia'

Ahora que estamos envueltos en la pandemia de coronavirus, ¿creéis que en este contexto se potenciará el desarrollo de comedia al ser un contenido más ágil de producir y consumir?

SS: Ahora mismo nadie sabe nada de nada. Ni de la vida, ni de la sanidad, ni de nada.

ME: Lo que se producirá es más animación. [Risas] Eso es lo más seguro que se podrá seguir haciendo. En lo demás no sé... Al final un rodaje o puedes hacerlo o no, independientemente que sea más largo o más corto. Ahora es muy complicado, desde luego, pero no me atrevería a decir que haya más comedia por eso, pero puede ser.

Muchas series tendrán que decidir si integran la pandemia como un elemento más

SS: No sé, igual como todo el mundo nos hemos planteado más lo que se puede incorporar y lo que no. Pero más allá de eso, creo que no, porque no sabemos ni lo que va a pasar la semana que viene. Se me hace complicado pensar así, a mí personalmente me cuesta.

ME: Es más la decisión narrativa de decidir si obviamos esto, si hacemos como que no ha sucedido o si lo incorporamos como un elemento más sin que sea el absoluto centro de la historia, y eso sí que es una decisión que muchas series tendrán que tomar.

Y por último, hace unos meses se desveló que la segunda temporada de 'Nasdrovia' ya estaba en desarrollo. ¿En qué punto estáis con los guiones?

SS: No te lo podemos contar. [Risas]

ME: Estamos escribiendo y estamos muy avanzados, pero no es seguro que se vaya a hacer. Lo que sí es seguro es que quieren desarrollar los guiones. Estamos escribiendo los tres junto a Marc Vigil y estamos muy contentos. Está mal decir esto hablando de nuestra serie, pero ha habido muchas cosas que nos han sorprendido y que nos han gustado más de lo que esperábamos, así que queremos aprovecharlas y potenciarlas de cara a la segunda temporada. Nos encanta este proyecto y los guiones están muy avanzados. Ahora ya depende de muchas otras cosas, pero por nosotros, cuanto antes.