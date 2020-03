Cristian Suescun destapa a su madre, Maite Galdeano: "Es mi hermana quien la mantiene"

En la tercera emisión de 'Supervivientes 2020: Conexión Honduras', los espectadores pudieron conocer un poco más sobre la relación de la televisiva familia Suescun Galdeano. Un trío que guarda mucho misterio sobre su pasado y que poco a poco vamos conociendo, ya que Cristian se ha sincerado con Elena Rodríguez sobre algunos aspectos de su madre , como la peculiar forma que tiene de mantenerse, económicamente hablando.

Maite Galdeano viendo la confesión de su hijo en 'Supervivientes 2020'

La conversación surgía cuando Elena se interesaba por un osito que posee Cristian, un amuleto de la suerte que le cedió su hermana, ya que con él ganó su edición. A raíz de eso, el de Pamplona comenzó a contarle la buena relación que tiene con su hermana y a la vez su defensora en plató. "Con mi hermana siempre me he llevado bien, pero con mi madre he tenido algún rifirrafe", arrancaba.

Cristian seguía contestando las preguntas de Elena: "Conmigo se pasa demasiado a veces, quiere todo a su forma", confesaba. Pero la cosa no quedó ahí, ya que además reveló que, en realidad, es Sofía la que mantiene a Maite, dejando atónita a su compañera: "Ella es de ahorrar y que se gaste la cría los dineros", sentenciaba, algo que no gustó mucho a la madre de Adara, que no vio con muy buenos ojos que la madre viviera de la hija.

A Maite no le molesta

En plató, Maite no tuvo mucho reparo en reconocer las palabras de su hijo pese a las críticas de los colaboradores, que se quedaron bastante descolocados al ver cómo la Galdeano veía algo natural lo que estaba relatando su hijo. No obstante, sí que quiso puntualizar el porqué de una relación algo más lejana con él que con Sofía: "Yo tenía una relación un tanto extraña con Cristian porque se crió con su padre y no llegué a conocerle del todo", relató, "pero gracias a este reality le estoy conociendo cada día más, me está sorprendiendo para bien".