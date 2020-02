Sofía Suescun comía pescado crudo en 'Supervivientes' para no compartirlo con sus compañeros

Sofía Suescun es considerada como la reina de los realities por haber ganado los dos más importantes de Telecinco: 'Gran Hermano' y 'Supervivientes'. Por ello no ha dudado en hacer gala de sus conocimientos dando unos consejos a su hermano, Cristian Suescun, antes de su marcha a Honduras. El joven debutó como concursante de 'Supervivientes 2020' este jueves 20 de febrero, pero no sin haber recibido el asesoramiento previo de su hermana y su madre, Maite Galdeano.

Sofía Suescun, Cristian Suescun y Maite Galdeano

'Mujeres y hombres y viceversa' emitió unos vídeos en los que aparecen las navarras proporcionándole diversas sugerencias para afrontar con éxito el reality de supervivencia. "Vas a una isla, no vas de vacaciones. No va a haber nada de supermercados y nada de esos chuletones que te comes. Quiero que se vea que tienes la vena de Maite y de la Sofía", le advertía Galdeano, quien también le aconsejó que mantuviese la calma: "Cuando estés angustiado acuérdate de mí, túmbate y coge aire fresco". Entonces la Suescun hizo acto de aparición para transmitirle sus conocimientos derivados de su experiencia en el concurso emitido en Telecinco y Cuatro: "Piensa cuáles son tus puntos débiles y no los muestres. La concentración es muy importante. Cuando veas que no puedes más, es justo ahí cuando puedes más".

Cristian confesó que lo que más le va a costar es aguantar el hambre y la supervivencia. Fue entonces cuando Sofía desveló cuáles eran sus métodos y sus hábitos alimenticios para combatir el feroz apetito. "Cuando estés allí todas las conversaciones que tengas van a ser de comida. Mi truco si tenía hambre era llenarme el estómago de agua. Come el arroz despacio y, siéndote sincera, yo que tú me iba a pescar y me comía los peces solo", le aconsejó para después confirmar que ella lo hacía y que en ocasiones llegó a comer pescado crudo para evitar que lo viese el resto de sus compañeros al llevarlo a la playa.

Ganas de conocer a Cristian

Sofía y Maite han afirmado que quieren conocer a Cristian un poco más en el reality, pues se separaron de él cuando tenía 16 años y consideran que se han perdido muchas cosas. "Esa separación me hizo no saber muchas cosas de mi hijo. Ahora estamos de maravilla. Se instaló en Madrid, encontró trabajo y viene a casa a comer. Estamos muy bien", explica optimista Galdeano. Y la ahora novia de Kiko Jiménez también comentó estar ansiosa de descubrir nuevas facetas de su hermano: "Tengo muchas ganas de conocerlo, verlo disfrutar, de ver cómo reacciona. Tengo ganas de decir 'ese es mi hermano', que se vea que la fuerza le viene de familia".