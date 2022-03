A finales de 2021, saltaba a los medios la noticia de que el actor José Luis Gil había sufrido un infarto cerebral, un mes después de que el intérprete de 'La que se avecina' recibiese el duro golpe. Desde entonces, el aragonés ha estado apartado de la vida pública, mientras se recupera rodeado de los suyos, con unos compañeros muy pendientes y preocupados por su estado de salud, como son los casos de Cristina Castaño y Cristina Medina, compañeras de Gil en la ficción de Telecinco.

Cristina Castaño, José Luis Gil y Cristina Medina en 'La que se avecina'

En un encuentro con la prensa, la gallega desveló de Gil que "se está recuperando, está yendo poco a poco y está toda la familia acompañándolo, dándole toda la fuerza y que deseamos siempre que se mejore pronto y podamos disfrutarlo". A la hora de abordar el posible empeoramiento de la salud del actor, Castaño reconoció que "no tengo esa noticia de que haya empeorado. Lo que sí sé es que está trabajando mucho la familia, apoyándolo mucho para que se recupere". "Tiene una familia muy unida, que lo quiere muchísimo y es una familia fuerte", añadía la actriz, visiblemente emocionada.

Asimismo, Castaño declaró que "yo amo a José Luis", puesto que "es uno de los mejores compañeros que he tenido en mi carrera. Para mí es un buen amigo, un gran actor y un grandísimo compañero". "Que le haya sucedido esto es triste y doloroso, pero está arropado por una gran familia", insistió la gallega, animada, tras lo cual recalcó la importancia de que "en esta vida hay que ser positivos y siempre tiene que haber esperanza, fe y fuerza". Las palabras de Castaño llegaban varios días después de que su compañera Cristina Medina también se mostrara afectada al hablar de su compañero de 'La que se avecina'. Después de mostrarse alegre y positiva sobre su estado de salud tras superar su cáncer, la gaditana guardó silencio, al borde del llanto y confesó que "no puedo ni siquiera hablar".

"Es un golpe muy duro"

"Está mejorando, lo que pasa es que es un golpe muy duro y, cuando estás tan susceptible, padezco muchísimo por él, por su familia. Es muy duro, para la gente que tiene que estar a su alrededor, también, así que muchísimo ánimo", declaró la intérprete, finalmente, tras lo cual desveló que había estado "mandando algún Whatsapp", dado que "desde el otro lado que también me ha tocado vivir, sé que es muy pesado, así que soy muy prudente, voy preguntando por su salud, mandando ánimos, besos y ánimos para él. Que se recupere, por Dios". "Cuando estás en una situación de vulnerabilidad, con una enfermedad, también sabes lo que es el dolor y sabes lo que es parala gente a tu alrededor... es un golpetazo. No me quiero ni poner en su lugar", concluyó Medina.