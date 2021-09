Cristina Medina revela que padece cáncer de mama

Durante el 25 de septiembre de 2021, Cristina Medina ha cogido el toro por los cuernos y ha publicado un vídeo en su perfil de Instagram anunciando la complicada situación de salud que está viviendo. "Quiero hablaros de algo circunstancial en mi vida. Estoy luchando contra un cáncer de mama, todo tiene muy buen pronóstico y no os vais a librar de mí tan fácilmente", empezaba diciendo la actriz de 'La que se avecina'.

Cristina Medina

"Lo que quiero es aprovechar esta oportunidad para explicar un par de cosas que solo lo pueden entender lo que lo están pasando y los que los acompañan. Yo tengo la fortuna de sentirme muy querida, pero hay una cosa... No son suficientes las ayudas que da el Estado", afirma tras anunciar que padece un cáncer de mama e intentar quitarle hierro al asunto para abordar algo más importante en dicho vídeo.

"Son muchísimos los efectos secundarios que se padecen, no solamente la calvicie. El cuerpo, el insomnio, el vaivén emocional, esto es un carrusel. Hay muchas cosas donde una se tiene que buscar la vida. Todo es lo mismo, dinero y dinero. Yo tengo la fortuna de tener unos ahorros y no padezco nada a la hora de, pero hay muchísima gente que estos recursos no los tiene", explicaba Medina, dejando claro que, a pesar de que ella puede costearse acudir a una sesión de acupuntura para poder dormir en condiciones, muchos otros enfermos de cáncer no pueden.

Un crowdfunding

Para intentar darle más normalidad al asunto, Cristina Medina ha expresado una idea que podría ayudar económicamente en ese tipo de situaciones: un crowdfunding. "Hace falta dinero para la acupuntura, para irte un finde a tocarte el coño y los huevos. Las cremas oncológicas para tu calva son un dineral, los turbantes, los gorros... No tengáis pudor en regalar un turbante. Entiendo que hay cosas que tienen una carga emocional muy fuerte, pero que no os dé pudor. La fuerza nos la sacamos al final, lo que no nos sacamos son los billetes del coño", dice, tirando de humor para darle más normalidad.