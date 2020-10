Cristina Pedroche dará las Campanadas, pero siente dudas por su vestido: "Me planteo si tendría que darlas"

En los últimos años, Cristina Pedroche se ha convertido en una figura clave de las Campanadas de Fin de Año. La presentadora sorprende en cada cita con un vestido todavía más revolucionario que el anterior, lo que destapa expectación, críticas y halagos a partes iguales. Sin embargo, y aunque en estos momentos hay muchas dudas sobre cómo se va a celebrar esta señalada cita, ya ha asegurado que volverá a ponerse al frente.

Cristina Pedroche con su vestido de las Campanadas 2019-2020

Cristina Pedroche ha confirmado a través de las historias de su cuenta de Instagram que estará presente en las Campanadas de Atresmedia un año más. No obstante, afirma que siente muchas dudas al respecto dadas las circunstancias de este 2020. "Se acerca Campanadas y me entran los nervios. Los nervios de siempre, pero este año, además, son nervios de inseguridad, son miedos... No lo sé, me siento rarísima", compartía la madrileña.

"Por un lado, lógicamente, es un sueño y me parece lo más dar las Campanadas, pero, por otro, tengo dudas", afirmaba. Según expresaba la colaboradora de 'Zapeando', no tiene tan claro si debería ponerse al frente este año ni tampoco si debería continuar con sus ya míticos vestidos rompedores: "Hasta me planteo si tendría que dar las Campanadas porque por un lado pienso 'vale, puedo ponerme un vestido más sobrio', pero claro, si elijo un vestido más sobrio, dejo de ser yo, pero tampoco quiero que nadie se sienta ofendido porque yo intente en ese momento celebrar la vida, seguir adelante".

¿Son las críticas el problema?

Pese al gran número de críticas que recibe cada año, Cristina Pedroche nunca se ha amedrentado y ha continuado, de la mano de Josie, vistiendo sorprendentes creaciones. Pero parece ser que este año le está costando más decidirse y todavía no tiene claro si puede hacer frente a las críticas en una ocasión más. "Si hay gente que se entretiene viéndome esa noche, criticando o no criticando, pues ya hemos conseguido que en ese momento la gente piense en otra cosa. Pero también es duro para mí porque está siendo un año muy duro para todos", valoraba.