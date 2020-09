El contundente zasca de Ana Guerra a Cristina Pedroche en 'Zapeando'

La artista Ana Guerra está de estreno ya que ha lanzado nuevo tema musical al mercado. La canaria ha versionado la canción "En el amor todo es empezar" de Raffaella Carrà para la película "Explota explota" que en octubre aterriza en los cines y ha acudido a 'Zapeando' este viernes 25 de septiembre para presentar este trabajo y charlar así con Dani Mateo y su equipo de colaboradores en Atresmedia.

Ana Guerra y Cristina Pedroche, en 'Zapeando'

Una disculpa... y un zasca

En su visita al espacio esta no ha dudado en dar detalles del tema, pero también ha querido mojarse respecto a la polémica que ha protagonizado con sus vecinos ya que estos le llamaron la atención por tocar el piano y cantar a altas horas de la madrugada dejándole una nota en el ascensor. Guerra ha reconocido que "tienen toda la razón del mundo" y ha explicado que les pidió perdón y les invitó a tomar un café a su casa. "Hemos hecho las paces, yo soy super maja con mis vecinos, pero nadie ha subido a tomar café, aunque es cierto que yo no suelo estar por casa", ha afirmado la cantante, lanzando eso sí un zasca al resto de habitantes del edificio. "Las paredes son de papel, si yo contara lo que oigo...".

¿Zasca a 'Socialité'?

Pero la cosa no ha quedado ahí y es que Ana Guerra ha respondido indirectamente a 'Socialité' ya que uno de sus reporteros acudió a su residencia para charlar con sus vecinos y conocer de primera mano lo que sucedía allí. Aunque no ha nombrado al espacio de La Fábrica de la Tele, es evidente que hacía referencia al mismo ya que ha sido el único que ha enviado a un miembro de su equipo a su hogar. "En algunos medios han entrevistado a vecinos que no son ni de mi portal, ¡Buenísimo!", ha afirmado esta.

La pullita de Cristina Pedroche

Paralelamente, en el programa se ha hablado también de Instagram y es que Miki Nadal ha "reñido" a Guerra y a otros artistas por subir "siempre vídeos molones, no haciendo cosas normales como echar la quiniela". El cómico ha querido poner como ejemplo uno en el que la artista imitaba a las protagonistas de las películas de James Bond al salir de una piscina. Cristina Pedroche se ha sumado a la opinión de su compañero, y ha recordado, entre risas, otro vídeo de Guerra, "en el que salía el otro día duchándose, lavándose el pelo, yo dije: pero pero pero". En ese momento, la canaria no ha dudado en replicar a la colaboradora afirmado: "Anda, que me lo digas tú... es que vamos". En ese momento, Pedroche no ha dudado en aclarar que no se lo decía como crítica, más bien todo lo contrario. "Lo digo con envidia, como diciendo: joder, qué pivonazo", ha añadido.