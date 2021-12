Cristina Pedroche avanza detalles sobre las Campanadas: vestido sin tela y ¿rapada?

Comienza la cuenta atrás para las Campanadas de 2021-2022 y Cristina Pedroche no puede aguantar sus ganas de desvelar los detalles sobre lo que llevará puesto. El atuendo de la presentadora en la última noche del año es una de las grandes incógnitas y no hay persona en España que no intente adivinar el outfit que elegirá. Parece que Pedroche no solo va a dejar sin palabras a los espectadores con su traje sino que, además, trae nuevas sorpresas con su cabeza.

Cristina Pedroche junto a Pablo Motos en 'El hormiguero'

Como ya es habitual, 'El hormiguero' cerró el 2021 con la vallecana como invitada. Esta llegó con un vestido estampado con la figura de una mujer desnuda y con una peluca hecha con pelo natural. ¿La razón? Que la pareja de Dabiz Muñoz ha apostado por cambiar su melena antes de las Campanadas y no quiere desvelar cómo es su nuevo peinado.

"Este año pasarán más cosas alrededor del vestido. Van a pasar cosas, pero eso sí, desde que empiece la retransmisión ya lo ves, y sí, es en la cabeza", comentó la presentadora. Ante esto, Pablo Motos le advirtió de que si había decidido raparse, luego podría tener calvas. Algo a lo que Pedroche respondió sin dar más importancia: "No voy a estar amargándome, si todo el día me están criticando, la mochila me pesa, pero lo importante es cómo yo me siento y lo que quiero hacer estos días", zanjó ella.

La 'crisis' antes de elegir el traje en el que "no hay tela"

Cristina Pedroche y Josie han formado el tándem perfecto para las Campanadas. Él es quien le propone las ideas y diseña su vestido. En este 2021, la presentadora confesó que habían tenido una pequeña disputa para elegir su look. "En junio casi mato a Josie, le mandaba fotos y no llegábamos a una idea, antes de irme de vacaciones necesitaba tener algo para irme tranquila", comentó la presentadora en el plató de las hormigas.

Sin embargo, al final, Pedroche acabó cediendo ante las propuestas del diseñador, aunque, por las pistas que dio, parece que su plan es de lo más arriesgado pues, según la madrileña, en el traje, "no hay tela". "Tuvimos un gabinete de crisis, me contó su idea, al principio no me convenció, pero como me fío mucho de él, le dejé que me enseñara y se me saltaron las lágrimas. No es un vestido como tal, no hay tela, es otra cosa, es un mensaje".