Cristina Pedroche estrena figura en el Museo de Cera de Madrid: "Es preciosa y tiene buen culo"

Estar en el Museo de Cera de Madrid es el sueño de algunos y añade a Cristina Pedroche a la lista de famosos y figuras históricas que tienen representación en el recinto. Había interés desde que se supo que la presentadora tendría figura, dada la mala fama que tienen algunas de las expuestas por parecerse poco a su modelo.

Cristina Pedroche y su figura en el Museo de Cera de Madrid

El jueves 5 de dicembre, la presentadora acudía a un acto en el que se desvelaba al fin el resultado final de su gemela de cera. "Si no me gusta me vais a ver todo", bromeaba poco antes, rodeada de medios. Una vez descubierta, Pedroche no parecía tener quejas de su estatua, que "tiene buen culo", según aseguraba después de observarla con detenimiento.

La figura en cuestión se basa en las Campanadas que iniciaban el 2019, en las que Pedroche lució un bikini de flores y una capa de tul, todo de color rosa. Se trata así de un homenaje a la la colaboradora de 'Zapeando' y también a uno de sus estilismos más arriesgados. "Tener mi propia figura de cera es todo un sueño", escribía en el libro de honor del Museo de Cera, al que daba las gracias. "Esto es casi el cielo y además es preciosa", añadía sobre su doble.

Año nuevo, vestido nuevo

Cristina Pedroche y Alberto Chicote repiten un año más en las Campanadas que podrán verse en Antena 3. Este año la presentadora promete subir el nivel y lleva creando expectación en torno al vestido desde noviembre, cuando aseguró que "el vestido es muy top, muy fuerte" y que no llevará ropa interior porque la prenda no se lo permite.