El "mensajito" de Cristina Pedroche a Georgina Rodríguez por la confusión entre ambas en 'Mask Singer'

El estreno de 'Mask Singer: adivina quién canta' no solo fue todo un éxito de audiencia, al convertirse en el mejor estreno de entretenimiento en ocho años, sino que también arrasó en redes sociales. El programa de Antena 3, producido por Fremantle, llegó a ser primer trending topic nacional por los miles de comentarios de seguidores haciendo sus apuestas sobre quiénes se escondían detrás de los disfraces.

Cuando salió León a escena, el público estaba seguro de que Cristina Pedroche se encontraba dentro del enrome disfraz. Pero al final de la gala se descubrió que la persona que había cantado "Si por mi fuera" de Beret era Georgina Rodríguez, influencer que saltó a la fama por su relación con Cristiano Ronaldo. Los investigadores, Javier Calvo, Javier Ambrossi y Malú, también apostaron por Pedroche, aunque José Mota no estaba de acuerdo y apuntó a Tamara Falcó.

Cristina Pedroche reacciona en 'Zapeando' a la oleada de mensajes que recibió tras el estreno de 'Mask Singer'

Pedroche quiso recordar en 'Zapeando' como vivió la noche del estreno del programa, cuando decenas de mensajes inundaron su móvil preguntándole si era ella. "Es que no fueron solo los tres investigadores, no paraban de llegarme mensajes al móvil por Whatsapp, en Twitter... todo el mundo diciendo que yo era el León", dijo la colaboradora, que entre risas explicó que no podía ser ella porque la persona dentro del disfraz "cantaba bien".

Pedroche explicó que le ha enviado "un mensajito" a la influencer para comentar con ella esta divertida confusión entre ambas, pero la novia de Ronaldo "aún no lo ha leído". "¿Eres tú más amiga de ella que ella de ti?", le preguntó Dani Mateo. "Puede ser", ha contestado la colaborada, que admitió que ella "adora" a Rodríguez. "Me encanta, tanto ella como Cristiano. Soy muy fan de los dos y ellos lo saben", afirmó Pedroche.

¿Concursa Laura Escanes?

La mayor parte de los espectadores apostaron por Cristina Pedroche, pero también hubo algunos que apuntaron a Laura Escanes como la inquilina del disfraz de León. A la influencer también le hizo gracia que el público pensase que podría ser ella y, al igual que Pedroche, explicó que no paraban de llegarle mensajes preguntándole por esta cuestión. Para dejar claro que no era ella, Escanes se animó a cantar "Si por mi fuera" en sus stories de Instagram.