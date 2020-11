¿Quién es Pavo Real en 'Mask Singer', Ruth Lorenzo o Pastora Soler?

Tras meses de expectativas, el 4 de noviembre por fin estrenó Antena 3 'Mask Singer: adivina quién canta', su gran formato de temporada en el que un grupo de famosos cantan disfrazados ante la atenta mirada de los investigadores y los espectadores que tienen que tratar de adivinar quién se esconde dentro. Con un 27,2% de share, fueron 3.662.000 los espectadores que estuvieron tratando de descubrir la identidad de cada uno de los 6 participantes del primer programa, pero solo se desveló la de León, que era Georgina Rodríguez, aunque los investigadores desde plató apostaban por Cristina Pedroche.

Otra de las máscaras que más dio de qué hablar fue la de Pavo Real, que pese a la gran cantidad de pistas, despistó a todo el mundo. En su vídeo de presentación decía ser "una de las aves más bonitas que hay y por eso puedo ser un poco presumida" y que esas "plumas tan brillantes y llenas de colores me han llevado a ser una gran estrella internacional". Además, el Pavo reconoce que "con este imponente plumaje he conseguido muchísimos premios". Asegura ser "estilo y movimiento", dándosele muy bien el baile, gracias al cual ha tenido sus "dos grandes alegrías".

Pavo Real actúa en 'Mask Singer: adivina quién canta'

Sin embargo, revela que su "vuelo no ha sido siempre fácil. Durante un tiempo tuve que atravesar una fuerte tempestad, pero gracias a la fuerza de mis plumas vuelvo a brillar allá por donde paso". Dicho esto los investigadores ya comenzaron a mostrar sus teorías: se trata de una mujer, la bandera de España que aparece en la presentación puede ser que ha representado al país, y puede ser una deportista. Javier Calvo se pregunta qué deportista ha tenido una lesión, mientras que Malú recuerda que es una estrella internacional.

¿Deportista? ¿Eurovisión? ¿Bailarina?

Arranca el momento de la actuación y Pavo Real interpreta "The Best", de Tina Turner, con una voz es impresionante. "Esta mujer es cantante. No puede ser una deportista esto", comentaba Javier Ambrossi impresionado al oír la canción. Cuando acabó, José Mota afirmó que tenían "unas previsiones que se han caído todas", algo con lo que sus compañeros estaban de acuerdo. "De repente llega la pava y canta como canta...", decía Calvo, y Malú advertía que si "no es cantante profesional, debería replanteárselo".

De repente surge la idea de Eurovisión. ¿Y si es alguien que ha representado a España en el Festival? Javier Calvo le pregunta directamente si se conocen en persona. a lo que Pavo Real responde: "¿Quién no ha estado alguna vez con vosotros?". Ambrossi cree que es buen momento para hacer recapitulación: tiene proyección internacional, el baile ayudó a triunfar, brindaba por España y tenía varios trofeos. A esto, Calvo añadía: "Y lo ha pasado mal durante una época, al igual que la persona en la que estoy pensando, que lo contó recientemente. Ha empezado en un lugar internacional, representó a España en Eurovisión..."

Los nombres que más suenan

Las apuestas de los investigadores de 'Mask Singer: adivina quién canta'

Con todas estas pistas, Calvo se atrevió a decir que quien está dentro de ese disfraz es Ruth Lorenzo; Ambrossi continuó apostando por el deporte y se atrevió a decir que es Gemma Mengual; Mota cree que se trata de Rosa López, quien "también tuvo un tiempo de bajón que estuvo retirada"; y Malú, que parecía ser la que más desorientada estaba, se la jugó mencionando a Paloma San Basilio.

En redes sociales son muchos los que apuestan por los mismos que los investigadores, siendo la que más se repite Ruth Lorenzo. Sin embargo, hay otros nombres que también suenan con fuerza como Carolina Marín, Norma Duval,Soraya Arnelas, Roko, Beatriz Luengo. Otros, sin embargo, se atreven a apostar por Boris Izaguirre o se lo toman a cachondeo con Leticia Sabater.