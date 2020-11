Los espectadores aplauden el estreno 'Mask Singer': "Es súper adictivo y dinámico"

Antena 3 había promocionado realmente bien su nueva apuesta televisiva, 'Mask Singer: adivina quién canta', uno de los formatos más esperados de la temporada. El programa se estrenó el 4 de noviembre en la cadena principal de Atresmedia con un grupo de investigadores de lo más popular formado por Malú, Javier Calvo, Javier Ambrossi y José Mota, quienes intentan adivinar la identidad del famoso o famosa que actúa bajo enormes disfraces que les tapan de cabeza a los pies.

En este nuevo espacio las redes sociales son vitales para que funcione el concurso. Al igual que los investigadores, los usuarios de Twitter intentaron adivinar a las personas que se encontraban en el escenario completamente tapadas. La cadena prometía incluir entre sus participantes a influencers, aristócratas, políticos, deportistas de élite e incluso estrellas internacionales y para sorpresa de muchos el programa conducido por Arturo Valls tuvo un plot twist con el que sorprendió al final de la noche. Los investigadores y los propios internautas apostaban que detrás del León estaba Cristina Pedroche pero apareció la pareja de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, influencer de Instagram con más de 20 millones de seguidores, dejando la boca abierta a más de un espectador.

Al terminar la primera entrega del espacio, en general tuvo buenas críticas por parte de los usuarios quienes lo consideran un buen programa "súper adictivo para la audiencia" pero que aún debe mejorar algunos fallos. Valoraron especialmente la duración del formato, ya que habitualmente los programas de Antena 3 comienzan a las 23:00 de la noche y terminan de madrugada, algo que el espacio de máscaras no hizo. De todas formas, los datos hablan por sí solos: su estreno ha sido líder indiscutible de la noche con un 27,4% de cuota de pantalla y visto por más de 3.740.000 espectadores pendientes de averiguar quién se escondía detrás de cada disfraz.

ME RE CI DI SI MO!!! Montasteis un gran show, super adictivo para la audiencia que no se enganchaba a algo así en mucho tiempo. Aún con sus fallos, habrá tiempo para subsanarlos y hacer el show aún más grande y mejor! #MaskSingerEstreno https://t.co/Xta96KHdbG

Creo que de lo que más me gusta de #MaskSingerEstreno ha sido su duración. Además de todo el programa en sí

No soy muy de 'talents' musicales pero la vuelta de tuerca que da @MaskSingerA3 es muy atractiva. Famosos TOP, sorpresas y un espectáculo bien producido. Arrasará en audiencias. Espero. Será bueno para la TV española #MaskSingerEstreno

En sí el programa es una chorrada, pero oye, en estos tiempos que corren, 1 horita de desconexión cuando no hacen nada más en la TV que valga la pena, de risas y que al fin y al cabo te mantiene expectante por saber quién es el famoso escondido... Pues a ver #MaskSingerEstreno ????

Pues a mí el programa me ha ganado. Es básico, sencillo, gracioso , da lugar a comentarlo con la gente, es corto y encima me ha soprendido muchiiiiiisimo el final

Lo que sea alegría en estos momentos para alante Alguno me carga pero bueno, soportable #MaskSingerEstreno