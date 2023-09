Por Fernando S. Palenzuela |

Tres meses después de iniciar su baja de maternidad para dar a luz a su hija y dedicarse a ella en sus primeros días de vida, Cristina Pedroche ha regresado a 'Zapeando'. Aunque su vuelta a un plató se producía en la tarde del 15 de septiembre, concretamente en 'Y ahora, Sonsoles', dos semanas después se sentaba de nuevo en la mesa de colaboradores del magazine de laSexta.

Cristina Pedroche y Josie en 'Zapeando'

Josie da nuevas claves del vestido

Dani Mateo la recibía tildándola de traidora: "Tú siempre habías pertenecido a mi club, al de que tengan hijos otros que ya hay muchos".. "Ahora que ya sabes lo que es...", comenzaba el presentador, que era rápidamente interrumpido por su compañera: "Ahora quiero ocho". La presentadora de ' Password ' daba más información sobre su maternidad: "". Además, desvelaba que le gustaría esperar un año o dos antes de volver a ser madre.

La vuelta de Cristina Pedroche a 'Zapeando' se ha producido a tan solo tres meses de las Campanadas 2023/2024. La colaboradora ya le confirmó a Sonsoles Ónega que presentará un año más este evento, que coincide con su décimo aniversario. Además, ya ha aportado las primeras pistas de cómo será su esperado vestido. En el programa de laSexta se ha encontrado con Josie y juntos han dado nuevas claves de la cita en Nochevieja.

"¿Y si hacéis un vestido de bebés?", aportaba como idea Dani Mateo, la cual negaba el diseñador de moda. Pedroche no sabía si su amigo había ido al plató para contar algo, a lo que este aclaraba: "Yo te tengo que tomar las medidas la semana que viene, pero ya está". "¿Va a ser un vestido rompedor o ahora que eres mami le vas a pedir a Josie que te eche una rebequita a los hombros y hasta luego?", se interesaba Valeria Ros. "No. Yo soy madre pero soy la que soy", contestaba su compañera. "Es el mejor año. Yo no voy a hacer esto si no es el mejor año. Lo digo todos los años. (...) Podemos hacer algo mucho más guay y lo vamos a hacer", concluía el exconcursante de 'Tu cara me suena'.