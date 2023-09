Cristina Pedroche da los primeros detalles de su vestido de las Campanadas 2023/2024

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Parece que la Navidad ya ha comenzado, al menos, para unos pocos. Desde Atresmedia ya ha arrancado con la campaña navideña y el encargado para dar la bienvenida a la época del año ha sido Alfonso Arús desde su programa 'Aruser@s' en laSexta. Este adelanto de las fiestas ha provocado que se vivan unos "días frenéticos" dentro del equipo para conseguir el decorado necesario para ambientar el plató.

Alfonso Arús en 'Aruser@s'

El presentador ha comentado que Password ' :"La prueba definitiva de que estamos en Navidad es que ya ha hablado Cristina Pedroche ". Esto se debe a que la colaboradora de ' Zapeando ' ya ha ofrecido unas declaraciones para una revista en las que confiesa que: "Mi vestido de las Campanadas será especial porque soy otra Pedroche", decía la conductora en una entrevista recogida por 'Aruser@s'.

Además, la presentadora desveló en el programa de 'Y ahora, Sonsoles' que es un año especial para ella: "Este año es el año. Es mi décimo aniversario dando las Campanadas. Va a ser especial". De hecho, serán las primeras fiestas que celebre con su hija y de momento no sabe si la llevará con ella o no a la Puerta del Sol: "¿Este año qué? ¿Me llevo a la niña? ¿No me la llevo? Son muchas horas allí, hace frío y me da pena, pero si la dejo en casa también me da pena".

Cristina Pedroche regresa en 'Y ahora, Sonsoles'

La colaboradora de 'Zapeando' se despidió de la audiencia en junio para comenzar la baja de maternidad. Dos meses después, Cristina Pedroche volvía a estar en un plató en directo, ya que a lo largo del verano se la ha podido ver cogiendo las riendas de 'Password'. El programa elegido para volver ha sido 'Y ahora, Sonsoles'. En esta entrevista, Pedroche habló de la hija que ha tenido con Dabiz Muñoz, de lo que ha supuesto ponerse al frente del formato recuperado por Atresmedia y de su vestido para las próximas campanadas.