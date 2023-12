Por Daniel Parra |

Bertín Osborne fue el invitado de 'El hormiguero' en su episodio del miércoles 20 de diciembre. El cantante promocionó su nuevo disco, "Ranchero", y su primer perfume, "Silencio". Pablo Motos le preguntó sobre este nombre, a lo que Osborne respondió: "Porque me dio por ahí". "No hay ningún pensamiento detrás", continuó el presentador, y el entrevistado se refirió al "silencio del campo".

Bertín Osborne en 'El hormiguero'

Osborne se mantuvo precisamente en silencio acerca de sus recientes polémicas. El presentador de ' Mi casa es la tuya . Sin embargo, el cantante afirmó que. "Eso no quita que yo no vaya a asumir mis responsabilidades como siempre he hecho. Intentaré ayudar, estaré con el niño o niña y procuraré que no le falte de nada,, dijo a Beatriz Cortázar

Sobre este tema, Motos le lanzó una pulla: "Aceite de Bertín, vino de Bertín, salsa de Bertín, ¿tú no crees que el mercado está pidiendo a gritos los huevos de Bertín?". "Ya vamos a sacarlos, te lo juro", respondió el invitado. Motos dijo tener el eslogan para venderlos: "Los que caducan más tarde". El comentario desató las risas del público, y Osborne contestó: "No, los que no caducan". "Huevos de fuerza", dijo Trancas, referenciando la famosa frase de José Ortega Cano.

Se comparó con Frank Sinatra

En un momento de la entrevista, Bertín Osborne contó su experiencia al conocer a Frank Sinatra. El cantante afirmó que estuvo en su casa durante un fin de semana, donde hablaron "de política, de religión, del espectáculo, de las mujeres...". "Porque también era aficionado, se casó cinco veces", recordó Osborne. Pablo Motos comentó que "hay gente que no está hecha para la pareja". "No, no estamos para eso", admitió el cantante, que no quiso entrar en detalles: "Vamos a salir de este tema".