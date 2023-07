Por Beatriz Prieto |

'¡Vaya vacaciones!' se estrenó el miércoles 6 de julio en Telecinco, después de una emisión previa a modo de introducción el día anterior. Una cita a cargo de Luján Argüelles en la que ya se vivieron los primeros roces y se nominaron a las dos primeras parejas: Carmen Nadales y Rafa Martínez, y Jorge Pérez y Cristina Porta. Cuatro concursantes que tuvieron que defender su permanencia en una prueba de resistencia que concluyó con la derrota de los primeros, por lo que tuvieron que abandonar el reality.

Jorge Pérez, Cristina Porta, Carmen Nadales y Rafa Martínez compiten por la salvación en '¡Vaya vacaciones!'

Al poco de comenzar el reality, los dieciséis concursantes fueron divididos en dos equipos, con sus respectivas parejas, con el fin de que. El equipo que resultó ganador, formado por Makoke Carmen Pina , Martínez y Nadales,

Para ello, tuvieron que cargar con cestas sobre su cabeza a lo largo de un recorrido con obstáculos, en el que Makoke y su hijo fueron los vencedores, por lo que se aseguraron una semana más en el concurso. Con ambos concursantes intocables y en medio de las tensiones entre algunos de ellos, se celebraron unas nominaciones en la que Nadales fue la gran triunfadora, con siete votos en su contra, a causa de su actitud. Porta quedaba en segundo lugar con tres, a raíz de unas conversaciones privadas que sobre Makoke que fueron emitidas y que no gustaron ni a la modelo ni a Tudela, a lo que se sumó el voto de Corregüela "porque no va de cara para nada".

"No ha sido ni un puente"

Ambas concursantes arrastraban así a sus respectivas parejas, con quienes tuvieron que defender su permanencia aguantando el máximo tiempo posible en una estructura. Nadales fue la primera en caer, mientras que Porta fue la siguiente bastante más tiempo después, lo que dejó un duelo final entre Pérez y Martínez, quienes llegaron a aguantar diez minutos, hasta que finalmente cayó el segundo, en medio de los aplausos y alabanzas de sus compañeros. "Ha sido verdaderamente espectacular", coincidió Argüelles.

"Nos lo hemos pasado muy bien y lo hemos peleado. No ha podido ser, pero no pasa nada", declaraba Martínez, tras lo cual Nadales agradeció a unos pocos concursantes, como Makoke o Hurtado, con las que había tenido un trato más cercano, "por el trato que habéis tenido hacia nosotros". La cordobesa también deseó al resto que disfrutaran de la despedida, antes de que su compañero dejara claro a Spina, Peñate, Isabel y Miguel lo bien que se lo había pasado con ellos. "Han sido muy cortas las vacaciones", confesaba Nadales. "No ha sido ni un puente, por tu culpa. ¡Menuda lió!", bromeó el conquense.