La noche del jueves 6 de julio, aterrizaba en el prime time de Telecinco su nuevo reality del verano, '¡Vaya vacaciones!', con Luján Argüelles al frente. Una primera noche en la que, antes de que Carmen Nadales y Rafa Martínez se descubrieran como los primeros expulsados, la cordobesa vivió un momento de lo más tenso con Marta Peñate, después de que esta le hiciera una broma en relación a un pequeño accidente que había sufrido durante la prueba.

Carmen Nadales y Marta Peñate se enfrentan en '¡Vaya vacaciones!'

"Fíjate si lo ha dado todo, que ha dado hasta el secreto de 'Secret Story'", comentaba Jorge Pérez durante la cena, sobre Nadales. Peñate se retiró a la cocina para preguntar a la cordobesa al respecto, concretamente,. "Eso lo expliqué: era virgen pero no porque no hubiese hecho nada, sino porque", recordó la cordobesa, quien respondió con un "a ti qué te importa" cuando su compañera le preguntó si "ya ha entrado algo".

"Por saber si te ha entrado hoy el palo, que te ha desvirgado seguro", soltó Peñate, entre risas, en referencia a la caída de Nadales en la prueba de inmunidad cuando, al resbalar en una escalera, tuvo la mala fortuna de que el palo a modo de escalón golpeara su zona íntima. "Vete a la mierda. Tía, eres más mala. Qué sinvergüenza", soltaba la cordobesa, mientras regresaba al comedor con sus compañeros. Peñate siguió sus pasos y aseguró que "se lo dije de broma y me reí en plan coña", ante lo que Nadales le echó en cara que, "en vez de preguntarme si me he hecho daño, vienes a mofarte".

"Estás haciendo el show"

"Es muy falsa. Estaba esperando este momento para tergiversar, dar la vuelta a la tortilla y salir beneficiada", la acusó la canaria, momento en el que Nadales se puso en pie para marcharse. "Me parece increíble que vengas continuamente a buscarme", replicó la cordobesa, mientras Peñate insistía en que "estaba en plan coña", sin convencerla. "Por mi madre, que se muera, que estaba en plan coña", subrayó la canaria. "Pues que se muera tu madre, que no estabas en plan coña y lo sabes", replicaba Nadales, creando un tenso silencio a su alrededor y dejando boquiabierta a su compañera.

"De verdad, Carmen, bájate un poco", le instó Peñate. Aguasantas Vilches intervino entonces para llevarse a Nadales aparte, quien afirmó que "acabo de decir eso y me arrepiento al segundo, pero es que me está intentando sacar de quicio todo el rato" y volvió junto a Peñate para disculparse. "Mi madre no se va a morir porque te lo dije en plan coña", declaró Peñate, a la que Nadales acusó de ser "una show". "Si te ha ofendido, te pido disculpas, porque es una coña que a lo mejor me podía haber ahorrado. Pero creo que estás haciendo el show", contraatacó Peñate, tras recibir un comentario que, incluso a ojos de la propia Nadales, "ha estado desafortunado".