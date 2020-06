Primeras palabras de Avilés tras dejar la televisión: "Voy a descansar y espero volver cuando esté recuperado"

José Antonio Avilés necesita un descanso y tras hacer importantes declaraciones, como que es "un drogadicto de la mentira", el domingo 14 de junio en 'Viva la vida declaró: "Hoy es mi último día, por el momento, en televisión". A punto de despedirse de Madrid, las cámaras de 'El programa de Ana Rosa' se han acercado hasta la estación de Atocha para hablar con el exsuperviviente.

Marta Riesco y Avilés, desde Atocha, en 'El programa de Ana Rosa'

La reportera Marta Riesco le preguntaba a si iba camino a Córdoba, a lo que Avilés respondía que sí, que iba "a casa a descansar". Durante la grabación, un hombre gritaba dirigiéndose a él interrumpiendo la entrevista: "¡Has conseguido lo que Claudia Cardinale en su época, Avilés! No has dicho ni una verdad, macho. Ni una. Ni una has dicho", exclamaba el espontáneo.

Riesco le preguntaba cómo lleva el acoso y en qué medida le afecta. "Vosotros mismos lo habéis comprobado ahora mismo", comentaba el colaborador, matizando que momentos como este los vive a diario. "Voy a descansar, ya lo he dicho, y espero volver cuando esté recuperado", confesaba mientras declaraba tener todo el apoyo de su familia en estos momentos.

Continuará su tratamiento psicológico

Al preguntarle a qué iba a dedicar el tiempo libre ahora en Córdoba, Avilés repetía que lo que necesita es "descansar y desconectar": "Me voy, descanso y cuando pueda volver, vuelvo" y reconoce además que cuando lo haga lo hará "renovado que es lo que necesito". "¿Vas a continuar con el tratamiento psicológico?", preguntaba la reportera, a lo que él contestaba: "Por supuesto, tengo que ponerme bien".