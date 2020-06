Emma García estalla ante las mentiras de Avilés en 'Viva la vida': "Se me queda cara de gilipollas"

José Antonio Avilés sigue llenando horas de polémica tertulia en Telecinco. Las mentiras del exsuperviviente parecen no tener fin y la última tiene que ver con una presunta negociación para conceder una entrevista a 'Sábado deluxe'. El cordobés aseguró en 'Viva la vida' que la dirección del programa le había invitado, pero que él rechazó la oferta. Una versión que, horas más tarde, Jorge Javier Vázquez desmintió por completo.

Emma García reprende a José Antonio Avilés

"Nada de esto ha ocurrido y Avilés miente, como siempre", sentenció Jorge Javier tras escuchar unos audios en los que la directora de 'Sábado deluxe' hablaba con Avilés y quedaba claro quién se ponía en contacto con el programa era José Antonio, y no al revés. "Te lo daré todo allí, te haré hasta la cabra. No me importa ir si está bien pagado y las condiciones se ponen (...) Yo quería llamarte desde el primer día que llegue a España", decía con ánimo de protagonismo. "Yo creo que es un caradura", concluyó Vázquez condenando la actitud del andaluz.

Emma García se planta

Este domingo 14 de junio, las aguas seguían revueltas en el plató de 'Viva la vida'. Emma García no tardó en recriminar la falsedad de José Antonio con solo unas horas de diferencia. "Mi paciencia está agotada es mi actitud hoy. Tengo verdadero curiosidad por saber qué vas a contar después de ayer, que lo negaste todo rotundamente y ya habías hablado con ellos", lamentó la conductora del magacín.

Los colaboradores de 'Viva la vida' fueron en la misma línea y lanzaron diferentes mensajes al que, a día de hoy, sigue siendo su compañero de programa. "Cúrate y después ven aquí y trabaja, pero primero cúrate", reflexionó Diego Arrabal. Kiko Matamoros fue más duro: "La indulgencia tiene un límite y deberías pensártelo, porque podían sacar cosas peores". Emma seguía muy decepcionada porque durante su paso por 'Supervivientes', y mientras iban saliendo a la luz sus engaños y presuntas estafas, lo siguió defendiendo desde plató "aun sospechando que a la vuelta podía cambiar de programa".

Horas más tarde, la presentadora dio entrada en plató a José Antonio, que intentó explicarse sin llegar a convencer a ninguno de sus compañeros. "Se me queda cara de gilipollas. ¿Por qué nos mientes ayer?", le reprochó muy enfadada Emma García. "Es una realidad que he mentido una vez más. He negociado, pero no iba a ir a ese programa. Han sido muchas las veces que yo pedí que se le levantase el pie del acelerador", intentaba excusarse el cordobés ante las críticas.