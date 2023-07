Ramón García, al borde del llanto en el regreso del 'Grand Prix': "Me he emocionado y todo"

Por Beatriz Prieto |

El mítico programa 'Grand Prix' regresó a Televisión Española la noche del lunes 24 de julio, de nuevo con Ramón García como maestro de ceremonias. El vasco fue el protagonista de un nostálgico arranque que echó la mirada a los inicios del formato, en una cita que pareció poner al límite las emociones del presentador, como él mismo reconoció en un momento de la emisión.

Los concursantes de Alfacar y Colmenarejo en el juego "Baloncesto en pañales"

Con Lolita Flores Miguel Ángel Muñoz como padrinos,de esta nueva etapa del popular formato. "Queridas amigas, queridos amigos, dieciocho años después, vuelve el 'Grand Prix del verano' a La 1 Televisión Española,", aseguraba García, en el arranque.

Una, dos y... ¡ahí va Ramón! ¡a por los pingüinos!

Que el presentador se lo pasa bien haciendo el Grand Prix del verano, lo sabíamos todos, ¿no?#GrandPrixTVE pic.twitter.com/SGHkbHkNZR — Grand Prix del Verano (@GrandPrix_tve) July 24, 2023

A lo largo de la emisión, los concursantes se enfrentaron a retos icónicos del formato como "Los troncos locos" o "La patata caliente", además de nuevas pruebas. No obstante, fue en el juego "Baloncesto en pañales" cuando las emociones parecieron estar a punto de superar al presentador, tal y como él mismo reconocía ante las cámaras. "Hacía tanto tiempo que no los veía jugar, que hasta me he emocionado y todo el ver a estos gorditos con sus pañales, encestando", declaraba García, quizás al revivir el hecho de que había visto muchas veces ese look, parecido, en el pasado.

Disfrutando como un niño

El presentador, además, también tuvo su momento de disfrute minutos después y se dejó llevar por el momento en el juego de "Los pingüinos matemáticos". En él, los concursantes, vestidos de pingüinos, debían arrojarse sobre el resultado de una operación matemática y se iba eliminando al que hubiera llegado el último. Cuando solo quedaban tres, al ver que ninguno de ellos se incorporaba, García aprovechó para lanzarse sobre ellos, en medio de los aplausos de los presentes. "Mira qué ganso el presentador, no se puede ser más ganso. Con estas edades, haciendo estas cosas. Yo me lo pasó aquí muy bien, para mí es una diversión venir aquí", confesaba el vasco, con humor, al ver la repetición.