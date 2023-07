La vuelta del 'Grand Prix' brilla y encanta al público con dos peros: los comentarios de Cristinini y Wilbur

Por Redacción |

18 años después, por fin el 'Grand Prix' ha vuelto a la televisión. El concurso de RTVE, presentado de nuevo por Ramón García, ha arrasado en cuanto a audiencias se refiere, cosechando un impresionante 26,1% con 2.572.000 espectadores, convirtiéndose en líder indiscutible de la noche y siendo lo más visto del día.

Cristinini en 'Grand Prix'

Por otra parte, las reacciones de las redes sociales a la vuelta del programa estival han sido muy variadas, aunque la gran mayoría ha aplaudido el regreso del 'Grand Prix'. "", escribía un usuario de Twitter, contento con el tono que tiene este renovado 'Grand Prix'.

Muchos más han expresado en la dicha red social que se han emocionado solo con escuchar la sintonía del 'Grand Prix', teletransportándose a aquellos veranos en los que veían el programa siendo unos niños. "Lo peor del nuevo Grand Prix en comparación con el antiguo es que ya no puedo levantarme al día siguiente a las 10:30 y sentarme en el sofá a ver 'El club Megatrix' mientras desayuno Chocapic como cuando tenía 6 años", indicaba otro usuario.

- El nuevo Grand Prix no solo no ha perdido su toque; sigue sintiéndose clásico y ahora también refrescante. No ha envejecido ni un ápice.



- Las presentaciones de las pruebas en pixel art son geniales.



- Wilbur no sobra; es humor blanco para niños, cabrones. Está muy simpático. — NeonZoux (@NeonZoux) July 24, 2023

Lo único negativo que le puedo achacar al Grand Prix ayer es Cristinini y que empieza muy tarde, pero por lo demás, diría que han mejorado bastante el formato: La falta de anuncios le sienta genial, visualmente muy cuidado, menos rancio... — Glio (@SirGalio) July 25, 2023

Mi yo viendo Grand Prix // Mi yo viendo Grand Prix 18 años más tarde #GrandPrixTVE pic.twitter.com/HaqlRdvdTs — Cristina Talavera (@Chriisty_12) July 24, 2023

El nuevo Grand Prix tiene sus cosas buenas y malas. Cristinini me tiene enamorado, pero sus comentarios en las pruebas son insoportables.



El dinosaurio es lo más turbio que puedes encontrarte. La vaquilla mejor no hablar de ella.



Las pruebas nuevas me gustaron; Ramón sublime. pic.twitter.com/2PPZVWRyda — Sergio García (@zSergiioG) July 25, 2023

Lo peor del nuevo Grand Prix en comparación con el antiguo es que ya no puedo levantarme al día siguiente a las 10:30 y sentarme en el sofá a ver el club Megatrix mientras desayuno Chocapic como cuando tenía 6 años. — Mr. Quincy (@jeketiezo) July 25, 2023

El Grand Prix demuestra en 2023 que era atemporal, no sólo nostalgia e infancia para varias generaciones.

Unos pocos ajustes, acompañantes y algunas pruebas nuevas, y funciona de lujo. 2 horas y 20 minutos sin publicidad ni parpadeo.

Qué maravilla. #GrandPrixTVE — Fran Iborra (@FranIborra16) July 24, 2023

Lo mejor del GRAND PRIX:

- Ramón García, Michelle Calvo y Cristinini

- El plató

- Las pruebas

- La música

- La entrega de los participantes



Lo peor del GRAND PRIX:

- Wilbur

- Que no haya ballet

- Que no abusen más de la sintonía del programa

- Que no vaya yo con mi pueblo pic.twitter.com/FJOh01Oc1J — Bérnar (@BernarGM) July 25, 2023

Casi imposible un retorno mejor. Mil gracias a RTVE por confiar finalmente en este formato. Ahí me tendrán el lunes que viene, ojalá que con más juegos distintos. Viva el Grand Prix. — Adri Fernández (@adrianfm94) July 24, 2023

Gran vuelta del Grand Prix, aunque pienso que hay cositas que pulir...



Cambiaría un pelín el rol de Cristinini, pero entiendo el enfoque.

Wilbur es TOP, que no te guste a ti es tu opinión.

Algo de pausa entre pruebas, más música y verbeneo pls!@GrandPrix_tve #GrandPrixTVE — Elhdrond Peverell (@Elhdrond) July 25, 2023

¿Y los peros?

Respecto a las cosas que no han terminado de convencer, muchos se ponen de acuerdo en dos de ellas. La primera: los comentarios o la labor de la streamer Cristinini. Algunos espectadores han señalado que son incómodos o que no terminan de entenderlos. Por otra parte, el personaje de Wilbur también ha dividido a la audiencia, ya que algunos lo ven casposo, mientras que otros lo ven como un elemento más para hacer reír a los más pequeños.