Cristóbal Soria ('El Chiringuito'), a punto de morir en un accidente: "El coche me pasó a 30 centímetros"

Tremendo susto para Cristóbal Soria y todo el equipo de 'El Chiringuito de Jugones'. El tertuliano conectó en directo con Josep Pedrerol para recordar su terrible experiencia en carretera, que le impidió estar en el programa esta semana y, más que eso, estuvo a punto de costarle la vida. "Estoy dolorido por los golpes y con la cabeza a punto de estallar", explicaba Soria ya más tranquilo desde su domicilio.

Cristóbal Soria recuerda su accidente en 'El Chiringuito'

Tras cumplir con un compromiso laboral en Ceuta, el exdelegado del Sevilla FC volvía por la autovía cuando su coche sufrió una avería: "Me puse en el arcén y llamé al seguro. El gruista llegó y puso su grúa delante de mi coche. Puso el cable con el gancho debajo para subirlo a la grúa y me pidió que me subiese para mantener las ruedas rectas", detallaba el protagonista.

El susto llegó cuando se dispuso a bajar del vehículo: "Me resbalé, caí para atrás, me di un porrazo fuerte en la espalda con la grúa y caí de cabeza hacia el asfalto.... De ahí la herida y los puntos que tengo en la frente", relataba el accidentado, todavía afectado por los golpes y por el susto: "Me caí en plena carretera y llevo todo el día con un zumbido de un coche que pasó a treinta centímetros de mí. Gracias a dios no era mi día. A partir del año que viene, el 4 de marzo celebraré mi cumpleaños", dejaba caer.

"Pensé que era un imitador"

Por fortuna, las secuelas no pasaron de un dedo de la mano dislocado y el cuerpo "lleno de moratones". Sus compañeros de tertulia le desearon una pronta recuperación y también hubo hueco para un momento cómico, cuando Pedrerol y Quim Domenech recordaron la primera comunicación para avisar de que no podía ir al programa esa noche: "El sonido era muy agudo, yo creo que estaba llorando. Me envió un audio y yo pensé que era un imitador", reconocía el presentador.