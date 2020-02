Tomás Roncero rompe a llorar en 'El Chiringuito' tras la derrota del Real Madrid: "Mi mujer me va a regañar"

Noche de Champions y lágrimas para Tomás Roncero en 'El Chiringuito de Jugones'. El colaborador llegó abatido a la tertulia de MEGA tras la derrota de su Real Madrid (1-2) frente al Manchester City y, pesar de que todavía queda por disputarse la vuelta en el Etihad Stadium, no pudo contener su tristeza y enfado por el resultado de la ida, sobre todo, pensando en su hijo.

Tomás Roncero, hecho un mar de lágrimas en 'El Chiringuito'

"Ojalá no me hubiera gustado el fútbol de pequeño, porque me hubiera perdido 13 Copas de Europa pero viviría en un mundo de fantasía y estaría viendo documentales o películas", expresó nada más sentarse. Roncero recordó que era la primera vez que su hijo acudía al Santiago Bernabéu en un partido de Champions League y no pudo contener las lágrimas. "Me he gastado tan feliz mis 90 pavos para que mi chico fuera allí con un amigo. Hemos hecho el camino que yo hacía con mi padre quería que disfrutara como yo la primera vez", explicó

"Sé que la vida no es color de rosa y tenemos más Copas de Europa que nadie, pero solo quería fuera feliz como yo. He estado toda la noche jodido pensando en él, porque es lo más auténtico que tengo en la vida. Sé que mi mujer me va a regañar mañana, pero me da igual", reconocía ante Josep Pedrerol y el resto sus compañeros. "El chaval iba ilusionado con su padre a ver la mística de la Copa de Europa y mira", lamentaba una vez más.

No pierde la esperanza

A pesar de la derrota, el de Villarrubia de los Ojos no pierde la fe en su equipo. "Le he explicado a mi hijo que está muy complicado, pero con el Real Madrid nada es impsoble, lo mismo ocurre una cosa mágica y ganamos allí", aventuraba esperanzado, sin dejar de mirar los próximos compromisos en Liga, donde se avecina el Clásico. "Nos vamos tristes a casa, pero yo no me voy a rendir porque este domingo viene el Barça y hay que ganar como sea", advertía esperando que "los jugadores por lo menos, se dejen el alma".