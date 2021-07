Momento de tensión el que se vivió durante la noche del 19 de julio en 'El Chiringuito de Jugones'. Cristóbal Soria se convertía en el protagonista del programa tras un inesperado incidente: el colaborador sufrió un calambre en directo que obligó a interrumpir el espacio de actualidad deportiva.

Cristóbal Soria en 'El Chiringuito'

Mientras se llevaba a cabo un debate con Óscar Pereiro sobre Antoine Griezmann, el tertuliano empezó a poner caras de dolor y, aunque en un primer momento sus compañeros pensaba que estaba de broma, Iñaki Cano daba la voz de alarma y alertaba de la situación que estaba a punto de producirse en pleno directo. "Tírame de la punta, por favor", le pedía a su compañero Jorge Astrain.

El colaborador acababa de sufrir un calambre en mitad del programa. "He hecho 21 kilómetros en El Retiro de Madrid esta tarde. Me tocaba en mi planificación de atleta y no he estirado como debía. Se me ha pegado un leñazo aquí gordo", añadía el colaborador después del momento de sufrimiento un poco más calmado.

Lesión en directo

Un inesperado percance que provocó que el programa de Mega fuese interrumpido durante un par de minutos. Además, el formato no tendrá descanso durante el verano de 2021, aunque no contará con la presencia de su presentador Josep Pedrerol, que se ha ido de vacaciones y será sustituido por Álex Silvestre, Darío Montero, Edu Aguirre y Juanfe Sanz.