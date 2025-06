Crítica de 'A muerte': Una comedia romántica distinta donde el corazón es el protagonista... pero de otro modo

Por Sergio Navarro | |

La premisa de ' A muerte ' ya nos indica que esta serie va a ser una celebración de la vida:Si a esto le sumamos que está protagonizada por Verónica Echegui Joan Amargós , dirigida por Dani de la Orden, ha arrasado mundialmente y son solo 7 capítulos de media hora,

Después de haberse visto en distintos países de la mano de Apple TV, esta serie española se estrena el domingo 15 de junio en Atresplayer, con el reencuentro entre Raúl y Marta. Sus vidas han cambiado por completo recientemente, pues a él le han diagnosticado un cáncer en corazón y le acaba de dejar su novia, mientras que ella, sin pareja estable, ha descubierto ahora mismo que está embarazada. Años después de coincidir en el instituto y ocultando en un principio sus nuevas circunstancias, descubren que aunque no tengan nada que ver son un apoyo incondicional el uno para el otro.

Marta y Raúl (Veronica Echegui y Joan Amargós) protagonizan 'A muerte'

El mayor conflicto lo tiene Raúl, pues todo apunta a que las probabilidades de sobrevivir en la operación son bajas y no sabe cómo proceder con Marta: ¿Es justo ir a muerte con una relación cuando no sabes cuánto te queda de vida? ¿Sería buena opción decirle la verdad y que esta relación sea como una última voluntad? ¿O sería mejor ocultárselo, aunque eso signifique que Marta no se plantee nada serio? De aquí, que los temas del corazón en una comedia romántica tengan más sentido que nunca.

Entremedias, cada capítulo nos plantea situaciones diferentes que nos permite conocer muchas más capas de estos dos personajes, al igual que el de los secundarios interpretados por Paula Malia, Cristian Valencia, Claudia Melo, Roger Coma, Joan Solé, Julián Villagrán y David Bagés. Y con la colaboración especial de Berto Romero, Leticia Dolera y Pep Munné.

Joan Amargós es Raúl, en 'A muerte'

Una comedia amistosa

¿Es una comedia romántica? Sí, pero más bien sería una comedia amistosa. Hay amor entre ellos, sí, pero no hay una enorme tensión sexual ni estás esperando a que se líen como si eso fuera imprescindible para la historia. Lo que queremos es que pasen rato juntos, que se ayuden, que se lo pasen bien y que vivan esas experiencias algo rocambolescas de la mano. Queremos ver esta amistad entre ellos dos, y si el día de mañana se acaban casando, estupendo, pero esa no es la historia que nos están contando ahora.

El tono exquisito

Esta historia podría ser contada de infinidad de maneras, pero se ha escogido un estilo y un tono que hacen que la serie sea mucho más especial. Mezcla lo emotivo, donde vemos la parte más dramática sin caer en dramatismos (valga la redundancia) que cabría en una situación como la de Raúl, con la comedia sin necesidad de caer en el humor negro.

Verónica Echegui es Marta en 'A muerte'

Es una serie muy entretenida, divertida, gamberra, esperanzadora y que te permite estar en todo momento con una sonrisa. Y tanto Amargós como Echegui hacen unos trabajos espectaculares no solo para que nos encariñemos de los personaje, sino para que nos encaje la relación entre ellos dos y que nos hagan pasar de la emoción a la risa (y viceversa) en cuestión de segundos.