Crítica de 'Benidorm': Unas tranquilas y sencillas vacaciones en la Costa Blanca

En los últimos años, existe una apuesta por ubicar la ficción en un lugar, de modo que el paraje se convierta en un personaje más. 'Benidorm' hace alarde de ello, mostrando una ciudad archiconocida para gran parte del pueblo español (y del no español) y que, más allá de su primer episodio, promete mostrar enclaves reconocibles que despertarán las simpatías del público.

Antonio Pagudo y María Almudéver en 'Benidorm'

Aunque este puede ser uno de los principales atractivos, no es suficiente. 'Benidorm' despierta una comedia familiar que ya hemos visto en ocasiones anteriores, pero el problema es justo ese: juega las mismas cartas que otras series e incluso, aunque no sea en gran medida, guarda cierto recuerdo a 'Allí abajo', la exitosa producción de Plano a plano que la precede.

Recursos ya vistos en otras series

Ante todo esto hay que dejar clara una cosa: 'Benidorm' no es una mala serie ni mucho menos, solo una más. La ficción sigue el viaje de Xabi, un notario vasco de vida aburrida y controlada que recibe una trágica noticia que le hará cambiar el rumbo de sus días. Por ello, se marcha camino a Benidorm, el lugar donde vivió las vacaciones de su vida y donde encontró a la chica de sus sueños de la que lleva muchos años sin saber absolutamente nada. Pero en esta aventura no estará solo, pues su cuadrilla lo acompaña para brindarle su amistad.

'Benidorm' es una historia de segundas oportunidades, de amistad y un intento de aprovechar la vida. Un intento porque, aunque busca transmitir esa lección y en cierto modo lo consigue, alrededor se encuentra con otras fallas. Provoca situaciones cómicas, pero carentes de novedad, es decir, utiliza recursos como el engaño facilón o la desubicación de los foráneos, sumado a un previsible enamoramiento tras este engaño.

Andoni Agirregomezkorta, Lilian Caro y Gorka Aguinagalde en 'Benidorm'

Además, el hecho de partir desde Euskadi y que varios de sus personajes sean de esta comunidad recuerda a 'Allí abajo' y ese puede ser uno de sus mayores handicaps. 'Benidorm' es la sucesora de esta y, aunque la historia es diferente, guarda ciertas similitudes que habiendo pasado tan poco tiempo desde el final de esta pueden jugarle una mala pasada en la recepción del público. Esto se hace más notable cuando descubrimos que Gorka Aguinagalde es uno de los miembros de la cuadrilla de Xabi, papel similar al que tenía en 'Allí abajo'.

Un reparto muy bien escogido

En cuanto a su reparto, este funciona sin problemas. La elección de Antonio Pagudo y María Almudéver es correcta, pues defienden perfectamente sus personajes. Pagudo consigue que olvidemos a aquel Javi que ha estado once temporadas en 'La que se avecina' y apostemos por el inocente y tontorrón Xabi. En cuanto a Almudéver, navega muy bien en esa dualidad de sentimientos que tiene Candy y el primer capítulo te deja con ganas de ver más de ella y, sobre todo, de su faceta de madre coraje.

Antonio Pagudo y Pablo Derqui en 'Benidorm'

Pero mención aparte merece Pablo Derqui, quien sobresale con su interpretación de Tony, un hombre que se nutre de sus pillerías pero al que difícilmente vamos a poder odiar. Derqui canaliza perfectamente su vis cómica y junto a los dos protagonistas promete dar grandes momentos. La elección de Aguinagalde, Andoni Agirregomezkorta y Lilian Caro como la cuadrilla está también bien llevada, sobre todo ella, pues su personaje roba el protagonismo a sus compañeros.

'Benidorm' cumple con el canon de serie familiar clásica, cercada en una comedia de situaciones cuyo problema es que estas no son novedosas. Aprueba el expediente y probablemente esto sea suficiente para ganarse al público mayoritario si finalmente da el salto en abierto a Antena 3. Es entretenida y su duración reducida de 45 minutos le hace un gran favor. Sin embargo, igual que 'Allí abajo' sí resultó acorde con sus tiempos, esta no logra lo mismo. Es necesario buscar nuevas fórmulas de hacer comedia y que el producto no se pierda en la atemporalidad de una década.