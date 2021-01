Crítica de 'Deudas': Un gran reparto encabezado por Carmen Maura en una comedia desfasada que no arriesga

Tras los Corleone y los Soprano, llegan los Carranza. Así nos presenta Atresmedia su nueva apuesta de ficción en colaboración con Good Mood, dejando ver sus dos puntos clave: la mafia y la comedia. Se trata de 'Deudas', una serie creada por Daniel Écija y que se estrena en Atresplayer Premium el 24 de enero. Aquí conocemos a Pepa (Carmen Maura), quien sacrificó su sueño de ser actriz para formar una familia con un cantante venezolano. Pero cuando este fallece, ella se da cuenta de que no todo era tan ideal en su matrimonio: él le ponía los cuernos con una actriz porno y además endeudó a su familia llevándola al borde de la quiebra. Pese a su intento de que todo vuelva a estar en orden, la familia mafiosa De la Vega, con Doña Consuelo (Mona Martínez) a los mandos, está dispuesta a no ponérselo nada fácil.

En busca de la comedia perdida

Antena 3 sigue con su intento de hacerse con una gran comedia que les dé tantas alegrías como 'Aquí no hay quien viva', 'Con el culo al aire' o 'Allí abajo'. Sin embargo, no suelen tener suerte a la hora de dar en el clavo cuando lanzan un producto nuevo de este género. Por desgracia, 'Deudas' no tiene pinta de que se vaya a sumar a esta lista de comedias exitosas, pues cuenta con varias características que se lo van a complicar.

La familia Carranza, en 'Deudas'

'Deudas' se promociona como una comedia gamberra. "Os debíamos una serie así", prometen sus promos junto a breves clips que dejan con ganas de más y donde ofrecen lo que prometen, algo desvergonzado. Al escuchar esto, el espectador puede imaginar que está ante algo similar, en cuanto a tono, a 'Señoras del Hampa' o a la catalana 'Benvinguts a la família'. Sin embargo, al ver su primer capítulo, nos encontramos con que no tienen nada que ver, pues estamos ante unas tramas que no son nada sorprendentes ni tan locas como apuntaban.

Graves problemas con el humor

Y aquí está el gran problema de 'Deudas', que su comedia y su humor no funcionan tan bien como podría hacerlo. Esta serie te hace estar con una sonrisa, de hecho permite soltar alguna risa, pero la intención de esta ficción era que el espectador soltara muchas carcajadas y va a ser difícil que se logre. Se percibe el propósito, pero no está bien ejecutado. ¿Dónde se queda aquello de comedia gamberra? En ofrecer un gran surtido de palabrotas y no cortarse a la hora de mostrar pechos y penes. Y ya.

Carmen Maura y Carmen Ruiz, en 'Deudas'

Respecto a los diálogos, tampoco es que sean excesivamente ingeniosos como podríamos esperar de una serie que viene de quien viene. No obstante, el mayor problema en este apartado es el uso de chistes que son divertidos pero no originales. La frase "¡Estoy rifando una hostia y habéis comprado todas las papeletas!" es graciosa, pero ya está tan manida que no genera sorpresa en el espectador. Y de eso va el humor: de que algo nos sorprenda; y sin sorpresa no hay risa.

El lujo de tener a Carmen Maura

Que Carmen Maura sea la protagonista de una serie ya es motivo suficiente para engancharse a verla. En 'Deudas' está espectacular con un personaje hecho a medida. La actriz está soberbia en el personaje de Pepa, la matriarca de una familia de locos, viuda y enfrentada a otra familia que quiere quedarse con su academia. Pero sin duda, lo más divertido del personaje son los guiños que dedica a la actriz que le da vida, pues Pepa es una actriz que abandonó sus sueños para formar una familia y es consciente de que ahora podría ser una chica Almodóvar.

Maura está rodeada de un elenco repleto de grandes intérpretes que controlan muy bien la comedia y sus tiempos. Salva Reina, Carmen Ruiz, Mona Martínez, Javi Coll y Michael John Treanor son algunos de los actores que forman parte de 'Deudas' y no es de extrañar que contaran con ellos, pues ya han demostrado en varias ocasiones que esto del humor es lo suyo.

Algo pasa en este casting

Jordi Coll y Mona Martínez, en 'Deudas'

Sin embargo, mientras que en el casting cada pieza funciona individualmente, hay algo que no cuadra en su conjunto. Chirría ver cómo cada miembro de una misma familia (Carranza) tiene acentos distintos, pareciendo que unos son madrileños y otros andaluces, despistando al espectador para aprenderse los vínculos entre personajes. Algo similar ocurre en la familia De la Vega, con Mona Martínez interpretando la madre de Javi Coll. Ambos actores serán de la misma quinta y, aunque explican bien su vínculo familiar, a ojos del espectador pueden parecer un matrimonio.

Conclusiones

Cabe destacar que esta crítica está realizada habiendo visto únicamente el primer episodio, pero este no deja de ser una carta de presentación en la que el espectador va a conocer todos los ingredientes de los que se compone 'Deudas'. No sabemos si todos los capítulos tendrán siempre continuidad o cada entrega será con tramas autoconclusivas; pero todo apunta a que esto no ha hecho nada más que empezar y promete ir a más. Mientras su punto fuerte es un gran número de actores que están de 10, su punto débil es el exceso de humor desfasado.