Crítica de 'El último show': Un viaje vital que te enamorará a golpe de emoción y verdad

Detrás de cada artista hay un ser humano al descubrir, hay una historia que posiblemente nadie imagina, hay una vida que muchas veces dista de la que creemos conocer. Es lo que precisamente sucede con Marianico El Corto, o mejor dicho, Miguel Ángel Tirado. Este cómico ganó gran popularidad en nuestro país en los 80 y 90, y a día de hoy se encuentra retirado de la vida pública. Detrás de lo que conocimos de él sobre los escenarios hay mucho más de lo que creemos, hay una historia que merecía ser contada. Lo que posiblemente este no imaginaba es que alguien iba a querer hacerlo; que alguien iba a narrar su historia... o la de una persona como él.

Porque. Cuenta la historia de alguien que como él se convirtió en un auténtico ídolo en el mundo de la comedia y que ahora afronta una nueva etapa vital cargada de. Álex Rodrigo, que ha estado detrás de grandes éxitos de nuestra ficción como ' La Casa de Papel ', ' El embarcadero ' o ' Vis a vis ', es el artífice de este proyecto, que posiblemente es además el más personal de toda su trayectoria.

Miguel Ángel Tirado en 'El último show'

Ha enamorado a la audiencia

Tal y como cuenta, conoció a Marianico cuando era un niño. Tras un breve encuentro, él se obsesionó en querer saber quién había detrás de esa figura tan destacada del humor español, algo que ha podido contar en esta nueva serie que codirige junto a Carlos Val ("Bestfriends", "Planeta 5000") y que se ha convertido en un auténtico éxito de audiencia y de crítica. Con un 23,1% y 116.000 espectadores en el primer episodio estrenado el pasado 20 de febrero y un 18,7% y 100.000 espectadores en el segundo (sumando audiencia en diferido) lanzado una semana después, es obvio que la serie se ha convertido en todo un referente de la cadena aragonesa, que ha demostrado además su capacidad de poder crear un efecto llamada en sus espectadores.

Humor y emoción a partes iguales

Lo ha hecho con un proyecto emotivo, pero también cargado de humor y de una sensibilidad especial que ha conquistado a muchos. Sara Alquézar, Enrique Lojo y Álex Rodrigo son los artífices del guion de este proyecto que al igual que 'Mira lo que has hecho' y '¿Qué fue de Jorge Sanz?' de Movistar+ o de 'Paquita Salas' de Netflix juega con la intrahistoria detrás de una artista en la que se unen realidad y ficción de una forma casi imperceptible. Porque 'El último show' tiene mucha más verdad de lo que puede parecer, y precisamente por eso emociona; porque conecta con el espectador, le hace sentir, le remueve por dentro. Aragón TV ha conseguido algo muy complicado en televisión que es esa conexión con su público que reconoce la historia de Miguel Ángel Tirado como algo muy cercano, como algo propio.

Álex Rodrigo en 'El último show'

Aquí se nos narra la vida de un Miguel Ángel Tirado que cualquiera podríamos reconocer. Con su exmujer iniciando una nueva vida con un chico mucho más joven con ella, con su hija marchándose a trabajar al extranjero y con él teniéndose que hacer cargo de su nieta a la vez que intenta dejar atrás a ese Marianico El Corto que muchos recuerdan. Porque no, no quiere contar más chistes, quiere dejar esa faceta para siempre, quiere ser alguien normal, alguien anónimo que no tiene que estar constamente provocando carcajadas a su alrededor. Es ese viaje emocional el que centra la trama de esta ficción. Un viaje en el que no todo es fácil y es que descubriremos sus inseguridades y miedos, en el que también le veremos luchar por llegar a una nueva meta y redescubrirse por completo.

Porque 'El último show' cuenta cómo es eso de llegar a la tercera edad, y lo hace desde un punto puramente realista pero cargado de emoción y dulzura. Esta serie narra lo duro que es luchar por sobrevivir, por aceptarse, por evolucionar, pero también lo complicado que es cambiar o aceptar una nueva realidad. Esta serie te llega al corazón precisamente por eso, por su verdad, porque todos nos podemos sentir identificados con sus personajes, porque es una historia muy nuestra en definitiva. Lo hace sin reinventar un género, pero tampoco lo pretende. Es mucho más honesta y sencilla que eso.

Luisa Gavasa y Laura Boudet ('El último show')

Un acertado elenco

Es una serie que atrapa y que además cuenta con un cuidada producción detrás que poco tiene que envidiar a otras apuestas de cadenas generalistas y plataformas de pago o streaming. 'El último show' es una ficción mimada y cuidada al milímetro en la además, su reparto es otro gran punto a favor. Sus actores y actrices emocionan y atrapan a partes iguales en todo momento. Es imposible no enamorarse con la ternura que desprende un Miguel Ángel Tirado sublime que se apoya muy bien en una Luisa Gavasa que está perfecta en su papel. O tampoco es posible olvidarnos de una brillante Laura Boudet que sorprende desde su primera escena y de unas acertadísimas Itziar Miranda e María Isabel Díaz que se ponen en la piel de dos personajes perfectos para ellas.

Todo sobresale en esta serie que llegó sin apenas hacer ruido y que se ha convertido en uno de los grandes regalos que la ficción española nos ha dado en los últimos años. Porque 'El último show' enamora, conquista y rompe. Logra llegar al corazón y lo hace con golpes de verdad y emoción. Sin andarse con tonterías, siendo plenamente honesta y realista, llegándonos al corazón en definitiva. Consiguiendo que deseemos que este último show de Marianico El Corto no termine nunca.