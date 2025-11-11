Crítica de 'La que se avecina' (capítulo 200): Una oportunidad perdida que se resume en una retahíla de guiños

Por Fernando S. Palenzuela |

A tan solo unos meses de cumplir los 19 años de emisión, 'La que se avecina' ha alcanzado la nada desdeñable cifra de los 200 capítulos. Este logro se materializará en la temporada 16, cuyo estreno se produce el próximo 18 de noviembre. Para conmemorar la hazaña, por primera vez la comunidad más loca de vecinos salta a la gran pantalla.

En un evento en cines que tendrá lugar el 11, 14 y 15 de noviembre, 'La que se avecina' escapará por unos días de la televisión con este capítulo especial en el que han viajado al Lejano Oeste, como hemos podido ver en la promo. Este episodio recuerda a aquel que celebraba los 100, cuando los hermanos Caballero tiraron de imaginación y locura y plantearon una especie de 'El show de Truman'. No obstante, una vez visto este capítulo 200, el sabor de boca que deja es bastante agridulce.

Loles León en el capítulo 200 de 'La que se avecina'

El capítulo 200 ha sido planteado como una retahíla de guiños para homenajear la trayectoria de la ficción más que como un juego en el que poder experimentar con unos personajes consagrados a los que, por las características de la serie, no vamos a poder ver en otros lugares. Todos los homólogos del Lejano Oestes de los vecinos de Contubernio mantienen sus mismos caracteres, no hay un juego por tratar de hacer algo distinto.

El hecho de ambientarlo en el Oeste era un buen resorte para sacar a los intérpretes y a los propios creadores de su zona de confort y que pudieran elaborar. Ver este episodio no deja de ser como darle al play a un capítulo más, solo que en lugar de haberse rodado en los platós de la productora

Como decíamos, en estos 50 minutos de duración, recorte que, por otro lado, hay que alabar, asistimos a una sucesión de guiños. Los primeros minutos hace gracia, ya que rescata algunos perdidos como llamar al poblado Mountpine View, en honor a Mirador de Montepinar, o ese "saloon a doble altura" que nos lleva a los bajos de aquel edificio.

Pablo Chiapella en el capítulo 200 de 'La que se avecina'

Sin embargo, el resto de frases míticas acaban por introducirse con calzador solo para saciar ese homenaje a los personajes que han acompañado a la serie durante tantos años. Hacer esto no está mal e incluso son detalles bonitos para los fans, pero el problema es la acumulación y la falta de relación con lo que está ocurriendo en las tramas.

El regreso de Mauri y Fernando

El regreso de Adrià Collado a 'La que se avecina' en la temporada anterior permitió volver a cruzar al actor con Luis Merlo para homenajear a los fans de 'Aquí no hay quien viva'. Sin embargo, las características de sus personajes impiden volver a replicar de algún modo lo vivido en la ficción de Antena 3. Por eso mismo, este capítulo especial ha sido el lugar idóneo para servirle en bandeja a los fans ese lío que tanto anhelaban.

En el avance del capítulo ya se ve cómo los dos acaban liados, pero su trama se centra en replicar una especie de 'Brokeback Mountain' en donde dejan de lado a Bruno y Sergio para experimentar y ofrecernos otro punto de vista. Además, incluso una de las líneas del diálogo recuerda a una discusión típica de Fernando y Mauri. Esta es una de las tramas que mejor funcionan en el capítulo y, precisamente, es por darse margen para probar nuevas perspectivas con los personajes.

El reparto femenino del capítulo 200 de 'La que se avecina'

Para terminar, el final no cumple con las expectativas, ya que en los últimos diez minutos de capítulo surge una nueva trama que no se había trabajado previamente. En ella, las mujeres toman el control y quieren adueñarse del dinero del banco. Es interesante ver cómo la película cambia y ellas son las poderosas, tema que no se ve en el cine western, pero el problema es cómo se llega a ese punto. Hay mujeres fuertes durante el capítulo, pero no existe ese germen de revolución que se va implantando poco a poco.

Por tanto, el capítulo 200 de 'La que se avecina' se siente como una oportunidad perdida. ¿Gustará a los más fans? Por supuesto, de eso no hay ninguna duda, ya que cumple con el deseo de tener multitud de referencias. Sin embargo, ya que por una vez tienen la oportunidad de salir del plató, el regusto es que se ha quedado a medias. Algo más de locura y experimentación hubieran sido la clave para celebrar los 200 capítulos por todo lo alto.