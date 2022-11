Como dijo algún sabio: "Renovarse o morir". Este dicho lo ha tenido muy en cuenta el equipo de 'La que se avecina', que tras 12 temporadas en emisión estaba experimentando un cierto desgaste e incluso hartazgo de parte de la audiencia. Había que hacer algo y la solución vino de fuera al conocer que tenían que abandonar los platós donde estaban ubicados todos los sets de Mirador de Montepinar.

Bruno y Fermín, en 'La que se avecina'

Reiniciar una serie no es nada fácil y eso lo saben bien los hermanos Caballero. Ya tuvieron la dura tarea de reconvertir ' Aquí no hay quien viva ' en 'LQSA' y la transición fue larga y compleja., pues aunque los actores que siguen mantienen sus personajes, visualmente es un producto diferente, los decorados son nuevos al 100% y se incorporan nuevos vecinos con gran protagonismo. Pero lo han conseguido y con buen resultado, pues la transición solo requiere de un capítulo (y no de dos temporadas como la vez anterior) y

Este soplo de aire fresco viene acompañado de la gran expectación por los nuevos decorados. Seguro que muchos de los que fueron fans de la serie y se fueron quedando por el camino a lo largo de las temporadas deciden ahora asomarse de nuevo para ver este gran cambio. Aunque muchos tuvieran la esperanza de que la serie recuperara la esencia de 'ANHQV' al volver a un edificio en el centro y tener un patio de luces, se tendrán que conformar con guiños a la serie de Antena 3, ya que esta sigue respirando la esencia de 'LQSA' en todo momento, algo que era difícil de conseguir con tanto cambio y aprueba con nota.

Los personajes nuevos funcionan...

Los espectadores estamos acostumbrados a las llegadas y salidas de personajes. Muchos que parecían imprescindibles se han ido y la serie ha seguido adelante, mientras que otros que han ido llegando y que a priori no nos acababan de encajar se han llegado a convertir en parte de la esencia de esta ficción. Aquí, varios de los nuevos ya están integradísimos, como es el caso de la Marquesa, su criada y la nueva presidenta, que encajan perfectamente en el tono de la serie.

La presidenta, la Marquesa y Coque, en 'La que se avecina'

No obstante, hay otros que al menos en un principio no tienen el carisma habitual de los personajes de la serie, como es el caso de la hermana de la Marquesa o del nuevo novio de la Cuqui, que están correctos, pero carecen de gran interés. No es algo que preocupe, pues seguro que todos irán encontrando su lugar, ganándose un hueco en el corazón del público.

...y los veteranos, también

En el caso de los veteranos, todo funciona igual que siempre. Algunos personajes llevan desde 2007 y podrían mostrar síntomas de desgaste, pero este lavado de cara de la serie y la llegada de nuevos fichajes no ha hecho más que demostrarnos que los Recio, los Cuquis y compañía siguen más vivos que nunca.

Al haberse quedado algunos personajes por el camino y para rediseñar nuevas tramas, hay uniones que encajan muy bien, como es la pareja de amigas inseparables que forma ahora Menchu (de la que luego hablaremos) y Doña Fina. Aunque ya los habíamos visto juntos, el tándem de Agustín y Amador, y el de Bruno y Fermín se mantienen como de lo mejor de la serie y, concretamente, el de Fernando Tejero sigue siendo el mejor personaje.

Menchu y Doña Fina, en 'La que se avecina'

Y es que Menchu, el personaje de Loles León, se merece un párrafo aparte. Su papel va ganando fuerza y, al igual que Araceli (Isabel Ordaz) tuvo una regresión para convertirse de nuevo en la Hierbas, Menchu está ahora teniendo una "palomacuestización"; vamos, que se está convirtiendo en la mítica Paloma Cuesta. En el primer capítulo de la temporada 13 ya la escuchamos decir varias "palomadas" como "Yonkis aquí, no, eh. ¡Yonkis aquí, no", así como un "¡Hombre ya!" o un "te idolatro". Le faltó un "Las caras, Juan, las caras" y un "Punto en boca" para cantar bingo.

El cambio de edificio renueva las tramas

Llegar a Contubernio, 49 también ha ayudado a 'La que se avecina' a crear tramas frescas, pues la nueva convivencia, la presidencia implacable, piques entre las dos escaleras y disputas entre rellanos son una sucesión de soplos de aire fresco que la serie necesitaba. El conflicto entre los "Los gloriosos de Montepinar" y los que ya vivían en el lujoso piso es comedia en estado puro, mostrando a los veteranos más unidos que nunca, aunque se tiren de los pelos. Y es que como dijo en su día Paloma Cuesta, "que yo te llame borracha no significa que no te aprecie".

En conclusión, 'La que se avecina' consigue con estas novedades un cambio que llevaba tiempo pidiendo a gritos. Casi todo funciona y aunque no veamos Mirador de Montepinar, sentimos en todo momento que seguimos dentro de la misma serie, algo que podría no haber ocurrido y que demuestra que el trabajo está bien hecho y que la ilusión por el proyecto sigue intacta. Por ponerle un pero, sigue teniendo un gran problema: su larga duración de los capítulos que en muchas ocasiones juega en contra de la comedia.

Amazon Prime Video estrena los tres primeros capítulos de la temporada 13 el viernes 18 de noviembre y lanzará uno nuevo cada viernes / Telecinco estrenará el primer capítulo de la temporada el lunes 21 de noviembre a modo de evento, mientras que el resto de la temporada será dentro de unos meses.