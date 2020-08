'The Walking Dead: World Beyond' conectará con las películas de Rick Grimes

'The Walking Dead: World Beyond' todavía no ha comenzado a emitirse y ya tiene los días contados. El segundo spin-off de la franquicia de AMC, que estará centrado en un grupo de adolescentes que emprende una aventura postapocalíptica, ha sido anunciado como un evento limitado a dos temporadas. Por lo tanto, está claro que los planes para la serie están más que definidos, siendo especialmente relevante el papel que jugará como bisagra entre la serie matriz y las películas protagonizadas por Rick Grimes.

Andrew Lincoln como Rick Grimes en 'The Walking Dead'

La última vez que vimos al personaje interpretado por Andrew Lincoln en 'The Walking Dead' fue en la novena temporada, cuando, tras ser abandonado a su suerte, fue rescatado por un enigmático helicóptero. En una entrevista concedida a ComicBook, el showrunner de 'World Beyond', Matt Negrete, ha hecho referencia a la conexión que se establecerá entre la nueva ficción y el resto del universo: "Estamos construyendo sobre la base creada por las otras series. Presentamos un nuevo mundo relacionado con esta mitología, que implica a la gente vinculada con este símbolo que tiene tres anillos. Como sabes, vimos a Rick abandonar 'The Walking Dead' en un helicóptero con ese símbolo."

En los avances del spin-off ya tuvimos la oportunidad de percibir la presencia de ese símbolo, que también se ha dejado ver en 'Fear The Walking Dead', pero al parecer la conexión irá más allá de una simple coincidencia: "Vamos a ver mucho más de ese helicóptero. Así que [el spin-off] está ligado a un mundo mayor que hemos visto en todas las series, pero al mismo tiempo, es algo refrescante y diferente y con entidad propia."

Dos capítulos diferentes

En cuanto al estado del desarrollo de la serie, cuyo estreno en abril se vio frustrado por la crisis del coronavirus, Negrete ha confirmado que ya está inmerso en la escritura de la segunda y última entrega: "Ahora mismo estamos trabajando en la segunda temporada. En mi cabeza es como, vale, me quedan tres episodios para llegar al final pero, al mismo tiempo, no quiero aceptarlo. Aun así estoy escribiendo para llegar a ese punto, así que es emocionante. Parece que la primera temporada y la segunda son dos capítulos muy diferentes de una historia increíble." Esta nueva apuesta llegará a España el 5 de octubre a través de AMC.