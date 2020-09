Todo lo que sabemos sobre 'The Walking Dead: World Beyond'

El universo iniciado por 'The Walking Dead' continúa creciendo para disfrute de los seguidores de la franquicia basada en los cómics de Robert Kirkman. La adaptación a la pequeña pantalla se estrenó en el año 2010 y, desde entonces, se ha convertido en una de las ficciones más seguidas por los espectadores. Además, la serie ha conseguido volver a poner en el foco de atención a los zombis, aunque en este caso se conocen bajo el nombre de caminantes. Su éxito y el interés de los seguidores por continuar explorando este mundo postapocalíptico propició la creación de un spin-off.

Así pues, tras varias temporadas compartiendo aventuras con Rick y su grupo, en el año 2015 conocimos cómo fue el inicio del fin del mundo gracias a 'Fear The Walking Dead'. Con este primer spin-off descubrimos cómo fueron esos primeros instantes cuando comenzaron a aparecer los primeros caminantes y el caos se apoderó de la sociedad. Poco a poco esta ficción ha ido ganando terreno hasta casi equipararse a la serie matriz, compartiendo incluso algunos personajes que han pasado de una producción a la otra. Cuando creíamos que ya no nos podrían sorprender, parece que tendremos una nueva historia narrada desde un enfoque diferente y que nos llegará de la mano de 'The Walking Dead: World Beyond'. Para que te mantengas al tanto de lo que nos espera, desde FormulaTV queremos repasar todo lo que sabemos hasta ahora sobre el segundo spin-off de 'The Walking Dead'.

1 Sinopsis oficial

Escena de 'The Walking Dead: World Beyond'

El mundo postapocalíptico en el que se desarrolla 'The Walking Dead' se convierte en el escenario en el que se ambienta 'The Walking Dead: World Beyond', ficción creada por Scott M. Gimple y Matt Negrete. En este contexto, la serie nos muestra cómo es la vida de la primera generación de jóvenes que nacieron y crecieron hasta alcanzar la mayoría de edad con la sociedad ya devastada por el apocalipsis zombi. Esta situación cimentó sus identidades y marcó su entrada en la vida adulta, haciendo que algunos se convirtieran en héroes y otros en auténticos villanos. De este modo, la ficción focaliza la atención en un grupo de protagonistas que no han conocido otra manera de subsistir diferente y, para ello, lo hace a través de la mirada de dos chicas jóvenes, Huck (Annet Mahendru) e Iris (Aliyah Royale). Junto a dos amigos, emprenderán un viaje peligroso y repleto de amenazas con la intención de cumplir con una importante misión.

2 Fecha de estreno y dónde verla en España

Aliyah Royale, Alexa Mansour y Nicolas Cantu en 'The Walking Dead: World Beyond'

La pandemia generada a raíz del brote de coronavirus supuso la paralización de la industria del entretenimiento, afectando a multitud de producciones audiovisuales que se encontraban en pleno proceso de grabación o que tenían organizado unas órdenes de rodaje que no tuvieron más remedio que modificar y aplazar. 'The Walking Dead: World Beyond' fue una de esas ficciones que sufrió las consecuencias de la crisis sanitaria, posponiendo su estreno inicialmente programado para el mes de abril. Finalmente, los responsables de AMC han decidido dar luz verde para que la serie se estrene en Estados Unidos el 4 de octubre, justo tras la emisión del episodio pendiente de la décima temporada 'The Walking Dead'. En nuestro país podremos ver el primer capítulo de este nuevo spin-off gracias a AMC España, que ofrecerá un pase el lunes 5 de octubre a las 22:10 con el episodio doblado al español.

3 El reparto

Protagonistas de 'The Walking Dead: World Beyond'

La actriz Aliyah Royale ha sido la elegida para encarnar a Iris, una de las dos jóvenes protagonistas, mientras que Alexa Mansour será Hope, su compañera de aventuras y una chica rebelde y plagada de contrastes. Completan el reparto joven Annet Mahendru como Huck, Nicolas Cantu como Elton, Hal Cumpston como Silas, Al Calderon como Barca y Ted Sutherland como Percy. Igualmente, entre los adultos destaca la presencia de Nico Tortorella, responsable de interpretar a Félix, un hombre de honor y sin miedo y que se encargará de proteger a los más jóvenes. Por su parte, Julia Ormond dará vida a Elizabeth, la líder de la organización CRM. Además, Joe Bolt encarnará a Leo Bennett, un hombre de familia bondadoso, profesor y que encara el futuro con optimismo. Y Natalie Gold se meterá en la piel de Lyla, una mujer misteriosa.

4 Dos únicas temporadas

Hal Cumpston y Alexa Mansour en 'The Walking Dead: World Beyond'

Uno de los temores de muchos espectadores cuando empiezan a ver una nueva serie es no saber cuándo esta va a finalizar. En ocasiones, el éxito cosechado por una producción hace que los responsables decidan estirar la historia más de la cuenta para continuar sacando provecho, sin embargo, con esto solo logran convertirla en algo inverosímil. Otras veces, la escasa respuesta por parte de la audiencia provoca que las series tengan una despedida abrupta e incluso un final abierto que no ofrece las respuestas esperadas. En el caso de 'The Walking Dead: World Beyond' ninguna de estas opciones sucederá porque es una serie pensada para tener dos únicas temporadas. Asimismo, ya conocemos que cada una de ellas contará con diez episodios y, además, parece que ambas tandas de capítulos serán completamente diferentes.

5 Conexión con las películas de Rick Grimes

Julia Ormond en 'The Walking Dead: World Beyond'

En la novena temporada de 'The Walking Dead' perdimos la pista a Rick Grimes cuando se lo llevaron en helicóptero y el resto de los protagonistas lo dieron por muerto. Sin embargo, 'The Walking Dead: World Beyond' nos aportará más información al respecto porque estará vinculada con las películas que se centrarán en personaje encarnado por Andrew Lincoln. En concreto, esa unión con el resto de las ficciones del universo 'The Walking Dead ' se producirá a raíz del símbolo con los tres aros que pertenece a una misteriosa organización y que también ha aparecido en 'Fear The Walking Dead'. Así pues, la conexión irá más allá de una simple coincidencia y descubriremos un mundo mayor con entidad propia y muy diferente.

6 Un estilo y un tono diferentes

Annet Mahendru y Nico Tortorella en 'The Walking Dead: World Beyond'

El principal reclamo para vender 'The Walking Dead: World Beyond' a los espectadores es la afirmación de que nos ofrecerá una historia construida a partir de un estilo y un tono muy diferentes que la alejarán de todo lo que hemos visto hasta ahora. De este modo, con este nuevo spin-off han tratado de elaborar un nuevo mundo dentro de lo que ya conocemos con la intención de ser un revulsivo para la franquicia. Entre los aspectos que destacan encontramos el enfoque novedoso dese el que van a narrar la historia, el protagonismo centrado en dos mujeres jóvenes, la presencia de la organización que se esconde detrás del símbolo de los tres aros y una dosis mayor de humor.