Crítica 'Upload' (Temporada 2): El síndrome de 'Orphan Black'

Las plataformas de streaming se han convertido en máquinas de producir series que, en muchos casos, aparecen en el catálogo sin hacer ningún tipo de ruido, generalmente porque los departamentos de marketing y comunicación no pueden más y se centran en la promoción de unos pocos productos.

Una de estas series, 'Upload', tuvo además la mala suerte de caer al inicio de una pandemia, en un momento en el que el gran público consumía muchas series pero las plataformas tenían rubor a llevar a la conversación algo que no fuese el virus.

Creada por Greg Daniels ('The Office', 'Parks and Recreation') y protagonizada por Robbie Amell ('The Flash', el primo de Stephen Amell), la serie es una dramedia distópica con tanto trasfondo crítico del futuro como gags entretenidos. Ambientada en 2033, la serie se sitúa en un mundo en el que los difuntos pueden "subir" su alma y personalidad a una especie de metaverso de su elección, donde perdurarán hasta la eternidad dentro de un avatar que, además, puede tener contacto ocasional con el mundo real. Hace dos años sonaba todo muy loco, pero lo cierto es que gracias a Mark Zuckerberg uno puede empezar hasta a creérselo.

Amell da vida a Nathan, un joven ingeniero informático que se encuentra desarrollando un metaverso gratuito cuando muere de manera repentina en un sospechoso accidente de coche -autónomo, claro-. Su rica y excéntrica novia Ingrid le sube a Lake View, un espacio virtual de lujo donde debe aprender a adaptarse a su nueva realidad al mismo tiempo que se enamora de Nora, su responsable de atención al cliente en el mundo real.

El personaje de Paulo Costanzo en 'Upload', tan innecesario como irrelevante

La primera temporada de 'Upload' fue un acierto sin paliativos, con una trama interesante y capítulos más que notables capaces de mezclar acción con humor o drama de una forma tan sutil como entretenida. Al final, Nathan está a punto de conseguir la verdad sobre su muerte cuando queda congelado quedándose sin gigas en Lake View.

Dos años congelado

La segunda temporada de 'Upload' arranca, en teoría, inmediatamente después de la primera en cuanto a la trama, aunque en el mundo real (cosas pandémicas) ha habido que esperar dos años para verla. Ingrid acaba de subirse a Lake View para estar con Nathan, mientras que Nora está de retiro espiritual.

Y, sin embargo, 'Upload' parece una serie distinta en esta segunda temporada. La acción es mucho más precipitada reduciendo la duración a sólo 7 capítulos de menos de media hora, y la trama de Nathan y por qué fue asesinado y con qué motivo pierde interés, igual que la crítica al sistema subyacente en la primera temporada, con muchos menos guiños. Cierto es que rodar en pandemia no debe ser fácil (se grabó a primeros de 2021, en medio de una nueva ola), pero la sensación que uno extrae viendo los capítulos es de oportunidad perdida y un producto sin el mimo al detalle de sus primeros episodios: siguen los grandes personajes, pero ahora con un hilo conductor poco interesante.

La segunda temporada de 'Upload' es una oportunidad perdida que podría haber dado mucho más.

Los momentos cómicos con extras en Lake View también se reducen de manera considerable, aunque es aquí donde la serie aguanta mejor el tipo gracias al dúo cómico entre Aleesha (Zainab Johnson) y Luke (Kevin Bigley), así como a los puntazos de Allegra Edwards como Ingrid, con mención especial para el episodio del bebé digital.

Salvando las distancias, 'Upload' recuerda a 'Orphan Black', otra serie rodada en Canadá con bastantes similitudes: una trama futurístico-distópica, una mezcla de drama y comedia bien llevada y un elenco lleno de personajes interesantes. Sin embargo, en 'Orphan Black' pronto no supieron por dónde hacer evolucionar la historia y parece que 'Upload' va por el mismo camino.

Aleesha (Zainab Johnson), una de las salvadoras de la segunda temporada de 'Upload'

El retiro espiritual de Nora ocupa demasiados minutos de metraje al inicio de la temporada e incluso parece que los creadores se dan cuenta de lo insulso que resulta todo cuando desaparece de manera más o menos brusca hacia la mitad. Eso sí, este giro impide ver cualquier tipo de evolución reseñable en la relación entre Nathan y Nora, lo cual es una pena porque era uno de los alicientes que mejor funcionaban en la primera temporada. Lo sentimos de nuevo por Paulo Costanzo (el primo de Joey en 'Joey'), que tiene menos futuro aquí que en 'The Expanse'.

Enfocando una tercera temporada

Llegado el último capítulo, la trama comienza por fin a evolucionar de manera rápida pero con poco sentido, dejando uno de esos finales abiertos para una serie en teoría renovada que pueden servir para hacer un interesante reset, limpiando todo lo que ha estado mal en esta segunda temporada, y poniendo nuevos cimientos para llevar la serie por otros derroteros.

Al final la segunda temporada de 'Upload' se deja ver en parte por corta y en parte por las historias cómicas que salvan la incapacidad de los guionistas de establecer una trama de continuidad con el más mínimo interés. Algo de lo que ellos mismos parecen ser conscientes con un final precipitado pero de borrón y cuenta nueva que permita arrancar los nuevos capítulos sin demasiada herencia de errores pasados.