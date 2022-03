"God of War" podría convertirse en serie de la mano de Prime Video

"Uncharted" ha supuesto el primer paso de Sony en su ambicioso plan por trasladar las marcas más icónicas de PlayStation a otros medios. El próximo esfuerzo también estará ligado a Naughty Dog, ya que será la esperada adaptación de "The Last of Us" que apunta a lanzarse en HBO en 2023. Después llegará 'Twisted Metal', que recientemente ha recibido luz verde en Peacock con Anthony Mackie como protagonista, y el siguiente movimiento de PlayStation Productions podría hacer aún más ruido.

Kratos y su hijo Atreus en "God of War"

Como adelanta Deadline, Amazon Prime Video está en negociaciones para desarrollar una serie de "God of War", la franquicia de Santa Monica Studio, uno de los hogares más creativos más punteros de Sony, que arrancó en 2005 con un imaginario ligado a la mitología griega. Desde su pistoletazo de salida en la PlayStation 2, la saga ha impactado en cada una de las generaciones de consolas de la compañía nipona, reinventándose en 2018 con un reboot que saltaba a los mitos nórdicos.

La adaptación sería una ficción de acción real, por lo que las emblemáticas armas de Kratos, el salvaje y vengativo guerrero protagonista, serían portadas por un actor de carne y hueso. Los responsables del potencial proyecto son viejos conocidos de Prime Video: Mark Fergus y Hawk Ostby, que vienen de cerrar la celebrada 'The Expanse', y Rafe Judkins, showrunner de 'La rueda del tiempo' y guionista de "Uncharted".

Tomando los mandos

Prime Video ha encontrado un filón en el mundo del ocio interactivo para ampliar su catálogo. Por ahora, tiene en marcha la adaptación de "Fallout", la saga postapocalíptica de Bethesda, pero en noviembre se avanzó que también estaba negociando por versionar "Mass Effect". En lo que respecta a PlayStation Productions, en 2021 también trascendió que se estaba desarrollando una película de "Ghost of Tsushima", una de las propiedades intelectuales más jóvenes de la compañía, y emergió el rumor de que "Bloodborne", el desafío victoriano de los responsables de "Dark Souls", podría tener una serie en HBO.