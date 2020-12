Crítica de 'Your Honor': Bryan Cranston vuelve a desafiar la ley por su familia

Bryan Cranston es ya historia de la televisión al haber interpretado al mítico Walter White de 'Breaking Bad'. Como en la ya clásica serie de AMC, en 'Your Honor', original de Showtime y estrenada en Movistar+ en España el 21 de diciembre, interpreta de nuevo a un padre de una honradez indudable que de pronto debe aprender a manejarse en el mundo del crimen. No obstante, hay algunas diferencias que dotan de cierta particularidad a este proyecto del showrunner Peter Moffat, creador de 'The Night Of'.

Bryan Cranston y Hunter Doohan son un padre y un hijo que encubren un asesinato en 'Your Honor'

En esta ocasión, Cranston interpreta al prestigioso juez Michael Desiato, un estandarte de la justicia en Nueva Orleans al que no ciegan los prejuicios a la hora de buscar la verdad en sus casos. En el aniversario de la muerte de su esposa, estas creencias son puestas a prueba cuando su hijo Adam (Hunter Doohan) atropella y mata por accidente al hijo de Carlo Baxter (Jimi Stanton), un poderoso líder de la mafia local. Para evitar la venganza de la familia Baxter y proteger a su hijo, Michael usa todos los recursos, habilidades y contactos que ha construido gracias a su honradez incorruptible para subvertir estos mismos principios encubriendo a su hijo.

Una gran ciudad algo reducida

Bryan Cranston es Michael Desiato en 'Your Honor'

Durante el primer capítulo, la premisa se presenta de una forma algo simplona, desarrollándose por lugares comunes que resultan hasta cierto punto predecibles. No obstante, a partir del segundo episodio ya se exploran posibilidades más imaginativas partiendo de ese comienzo que además avanzan con un ritmo trepidante, saltando constantemente de un escenario al siguiente sin dejar al espectador un momento de descanso.

Por el camino se va dibujando un organigrama de las estructuras de poder de Nueva Orleans que, por supuesto, se presenta rico en corruptelas y desigualdades. Al mismo tiempo que se quiere mostrar la complejidad y amplitud del equilibrio entre el submundo criminal y las fuerzas del orden en la ciudad, los personajes se relacionan entre sí en un microcosmos muy cerrado y endogámico en torno a la vida del juez Desiato. De hecho, en ocasiones roza lo inverosímil la interconexión entre personajes en un espacio tan amplio, pero sirve muy bien para construir las situaciones que interesan al argumento.

A toda velocidad al borde del abismo

A pesar de estos vaivenes, hay algo que la serie sabe manejar a la perfección en todo momento, y eso es la tensión. Incluso en ese primer capítulo que sirve únicamente de ramplona presentación, el espectador se ve invadido por la angustia que sufren los personajes. Y esa incertidumbre nerviosa solo se acrecienta en los capítulos sucesivos gracias a una trama que va buscando cada vez más los callejones aparentemente sin salida. El cuarto episodio y su cena familiar final son un ejemplo perfecto, en el que la estructura de mentiras de Desiato es puesta a prueba mientras se acrecienta sobre él la presión, palpable gracias a una dirección sin grandes alardes pero con un manejo del ritmo y los tiempos impecable.

Adam y Michael Desiato viven situaciones límite en 'Your Honor'

Estas situaciones peliagudas que ponen al borde de la fatalidad a los protagonistas son también consecuencia de la ruptura de un cliché de esta clase de historias de criminales que buscan ocultarse. En demasiados casos, y 'Breaking Bad' es un ejemplo de ello, los delincuentes que creen poder escapar de la justicia lo consiguen en gran medida gracias a un intelecto que les permite adelantarse a los acontecimientos casi siempre, y solo algún error casual acaba por hacer que todo se venga abajo. En 'Your Honor' los personajes son mucho más falibles, y los errores casuales se cometen en todo momento, dando lugar a estas situaciones límites cada poco y provocando una precariedad insostenible que no permite bajar la guardia al espectador. En la mayoría de casos en los que consiguen mantener su fachada impoluta lo hacen gracias a la suerte, la corrupción y el racismo instalados en el sistema o su directa incompetencia. Es verdad que esto puede ser difícil de mantener a largo plazo, pero al tiempo aporta cierto realismo, al convencerte de que estos cómplices de homicidio actúan con las mismas torpezas que tú, de estar en una situación similar.

Un Cranston bien acompañado

Sin desmerecer esa tensión perpetua y el sugerente argumento, es obvio que el principal atractivo de esta ficción es Bryan Cranston, que sin duda cumple con creces las expectativas. Es cierto que una vez más repite sus consabidos tics, que le ubican fácilmente como un padre de familia corriente, pero al tiempo aporta a Michael Desiato un orgullo y un manejo de la mentira que ayuda a construir a un nuevo personaje antológico.

Isiah Whitlock Jr. y Amy Landecker forman parte del reparto de 'Your Honor'

Es el que más destaca del reparto, pero no por mucho. Y es que el elenco de actores se ha puesto a su nivel, destacando, por supuesto, a Hunter Doohan, que interpreta a ese muchacho traumatizado por la culpa y que comparte con Cranston alguna de las escenas más impactantes de la serie. También destaca por su carisma de político Isiah Whitlock Jr. en el papel de Charlie, que muestra la siniestra doble cara del populismo con facilidad. Y, aunque tarda en hacer su aparición, la Elisabeth que interpreta Margo Martindale roba escenas como nadie irrumpiendo como un torrente en la vida de Michael.

Romances que aportan y otros que no

Bryan Cranston en su labor de juez en 'Your Honor'

Esta enorme labor actoral eleva el argumento incluso cuando no está a la altura de por sí. Particularmente la subtrama romántica de Adam, que en un primer momento parece que va a evitar las implicaciones obvias de la relación que mantiene con Frannie (Sofia BLack-D'Elia), poco a poco se sumerge en ellas de una forma bastante tópica. Teniendo en cuenta que podrían haberlo evitado fácilmente, como hicieron en un primer momento, esto resulta todavía más agraviante y da la sensación de que simplemente buscan rellenar más que verdaderamente profundizar en ese personaje.

Eso sí, las tramas de Michael que centralizan la serie sí que se mantienen a la altura del actor que lo interpreta, colocándole constantemente en posiciones morales que fácilmente plantean dudas a la audiencia. Incluso su propia trama romántica, que no pasa de ser un añadido, realmente lo pone en una situación interesante en la que tanto el espectador como el propio personaje deben dilucidar si su amor forma parte de la pantomima o se basa en un sentimiento real. Aparte de ello, la misteriosa muerte de su mujer, Robin, parece que será una fuente de nuevos dilemas y añadirá complejidad a la trama, aunque todavía no se haya explorado en los cuatro episodios a los que hemos podido acceder, dentro de los diez que conforman la trama.

Más allá de tener los mismos implicados, es inevitable que surjan las comparaciones con 'Breaking Bad' y 'The Night Of', tanto por su protagonista y las situaciones en que le meten sus mentiras como por los dilemas sobre los límites de lo moral y la evidencia de fallas en el sistema que evidencia. En medio de estos dos grandes referentes, es difícil encontrar un estilo propio, pero 'Your Honor' lo intenta amparándose en una Nueva Orleans turbulenta y en el complicado estatus de su protagonista como garante de la ley y al tiempo transgresor de la misma, aunque quizá lo encuentre más en los elementos que la asemejan a esas predecesoras. Lo cual no es nada negativo, ni poca cosa.