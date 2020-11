Movistar+ estrena 'Your Honor', la miniserie protagonizada por Bryan Cranston, el 21 de diciembre

Bryan Cranston luchará contra sus propias convicciones en 'Your Honor', la producción de Showtime que se estrena en España a través de Movistar+. Con este título, el reputado actor vuelve a la pequeña pantalla con su primer papel protagonista desde el final de 'Breaking Bad' hace cinco años, y lo hace rodeándose de algunos de los mayores talentos de la industria.

Bryan Cranston y Hunter Doohan en 'Your Honor'

Mientras que en Estados Unidos la serie se estrena el 6 de diciembre, en España tendremos que esperar un poco más, ya que su lanzamiento en Movistar+ está programado para el día 21, como ha confirmado la plataforma a través de un comunicado. Desde ese momento podremos ver el arranque de esta propuesta de diez episodios, que mezcla el drama judicial con el thriller más tenso.

En el cruce de caminos entre esos dos géneros se encuentra el personaje de Cranston, Michael Desiato, un juez de Nueva Orleans que tira por la borda su rigidez moral cuando su hijo atropella a un joven y se da a la fuga. Al enterarse de ese suceso, el magistrado hace todo lo posible para que la verdad no trascienda, lo cual será muy complicado cuando se desvele que la víctima era el hijo de un peligroso jefe de la mafia.

Ciudad sin ley

De ese explosivo cóctel se vierte una batalla entre ambas fuerzas, que ponen a la ciudad contra las cuerdas con un torrente de mentiras que afecta a todos los estratos sociales. Al frente del equipo de guion se encuentra Peter Moffat, el reputado dramaturgo detrás de 'Criminal Justice', que sirvió de como germen de 'The Night Of'. Además, en el equipo creativo también figuran Robert y Michelle King ('Evil', 'The Good Fight'), y el reparto protagonista lo completan Hunter Doohan, Michael Stuhlbarg y Hope Davis.