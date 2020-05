'Better Call Saul': Bryan Cranston y Aaron Paul están "preparados" para aparecer en la temporada final

A lo largo de sus cinco temporadas, 'Better Call Saul' ha logrado forjar un estilo tan cautivador como el de 'Breaking Bad' sin prescindir de tener personalidad propia. Por eso mismo será una tarea titánica para su equipo de guionistas encajar el final del spin-off, que tendrá lugar en su sexta temporada, sin perder esa esencia a base de homenajes innecesarios a la ficción matriz. Aun así, hay una puerta que siempre se mantiene abierta: el regreso de Walt y Jesse.

Bryan Cranston y Aaron Paul como Walter White y Jesse Pinkman

Aunque la cronología principal de 'Better Call Saul' discurre antes de los eventos de 'Breaking Bad', al margen de los saltos al futuro del arranque de cada temporada y alguna que otra visita al despacho de Saul Goodman en la serie original, no sería de extrañar que los escritores se las apañen para integrar de manera justificada los cameos de Bryan Cranston y Aaron Paul. De hecho, el regreso de Vince Gilligan a la mesa de guionistas liderada por Peter Gould invita a pensar que habrá sorpresas en la tanda final de episodios, cuyo estreno está previsto para 2021.

Y por si hubiera alguna duda al respecto, ambos actores han confirmado que están abiertos a retomar sus icónicos roles tras el estreno de 'El Camino' en octubre de 2019. "Siempre nos preguntan si Jesse y Walt van a aparecer en 'Better Call Saul'. No sé cuántas veces tenemos que decirle a Vince que estamos preparados para hacerlo. Creo que ya no nos quiere," apuntaba Cranston en un directo en Instagram de Paul, como recoge ComicBook.

Al final del camino

El universo de 'Breaking Bad' sigue más vivo que nunca y, a pesar de las complicaciones temporales, Paul también se mostraba predispuesto a protagonizar una aparición especial en 'Better Call Saul': "No sé cómo podrían aparecer. Ya lo veremos, quién sabe. Pero si Vince llama a nuestras puertas, diríamos que sí en un instante." A lo que un bromista Cranston respondía haciendo alusión a la realidad social que estamos viviendo durante la pandemia de coronavirus: "No, yo le diría, '¿Qué demonios haces aquí? Estamos en cuarentena. ¡No llames a mi puerta!'"