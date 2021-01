Críticas a 'Cuéntame' por la escena de María quitándose la mascarilla para hablar en un pasillo del hospital

La 21ª temporada de 'Cuéntame cómo pasó' arrancó el jueves 14 de enero de enero dando un cambio de estructura a sus capítulos. Ahora jugaría con dos épocas, trasladándonos por un lado a un 1992 que trajo grandes cosas a España, y por otro, haciéndonos retroceder tan solo unos meses para mostrar cómo impactó la pandemia del coronavirus en general y en España en particular.

En 2020 descubrimos que María Alcántara, la hija pequeña del matrimonio más famoso de la televisión, ha logrado su sueño de ser médica, después de haber entrado a la Universidad para estudiar Medicina en la temporada anterior. Ahora le da vida al personaje Silvia Abascal, trabajando en un hospital, agotada, superada por el volumen de trabajo y agregándose la carga emocional de tener a su padre ingresado.

Desde la casa de San Genaro, Carlos, a quien ahora da vida Carlos Hipólito, está atento al teléfono para atender las llamadas que le realiza María desde el hospital. Antonio está muy grave y María, cada vez que tiene un momento libre, llama a su hermano para contarle novedades. Sin embargo, en el primer capítulo de la temporada ocurrió algo que llamó mucho la atención de los espectadores, y es que María se quita la mascarilla para hablar por teléfono, estando dentro del hospital y caminando entre pacientes. Cuando acaba la llamada, se vuelve a colocar la mascarilla, dando a entender que no se puede hablar con ella puesta.

FormulaTV ha hablado con Grupo Ganga, la productora encargada de esta ficción, para conocer los puntos que llevaron a tomar esta decisión. Por un lado, defienden que la mascarilla reduce enormemente la expresividad de los actores y, por otro, exponen que están al principio de la pandemia, en el mes de marzo de 2020, cuando las mascarillas no se consideraban tan esenciales. Además, la productora contó "en todo momento con dos médicas asesoras en el rodaje del hospital y nos ceñimos a su percepción de lo que fueron esos primeros días".

Pese a que estuvieran en el inicio de la pandemia como expone la productora, los espectadores no vieron bien que se quitara la mascarilla en medio del pasillo del hospital. Se puede entender que para no quitar expresividad aparezca sin ella puesta, pero quizás habría sido mejor en un vestuario, en una sala de descanso o en el exterior del hospital, antes que en un pasillo atestado de camas.

Me ha gustado el capítulo, pero por Dios no quitéis la mascarilla a una doctora por dentro del hospital para hablar por teléfono.... Qué fallo ???? #Cuentame2020 https://t.co/fU8WoSM9DT

Choca mucho eso y se la podrían haber jugado, sobre todo teniendo en cuenta que una actriz como Silvia Abascal no necesita quitarse la mascarilla para que la reconozcamos. Por lo demás, me daba un poco de miedo pero han resuelto bien los cambios de época #Cuentame2020

El único fallo que he visto que maría se quite la mascarilla para hablar .. así no se da ejemplo, así no.. #Cuentame2020