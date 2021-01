Así fue el salto a 2020 de 'Cuéntame cómo pasó' en el estreno de su temporada 21

Una sucesión de relojes de todo tipo, clásicos y actuales, marcan una hora clave. Está claro, estamos en el presente, en 2020, y son las 20:00, una hora inolvidable para los españoles que vivimos el confinamiento por la crisis del coronavirus. Comienzan los aplausos para rendir homenaje a esos sanitarios que trabajan de sol a sol para salvar la vida a los miles de contagiados. En ese momento, una cita del novelista y dramaturgo británico James Matthew Barrie aparece en pantalla: "Nunca entendemos lo poco que necesitamos de este mundo hasta que nos damos cuenta de que lo hemos perdido".

María (Silvia Abascal) y Carlos (Carlos Hipólito) en 'Cuéntame'

Así arranca el primer capítulo de la vigésimo primera temporada de 'Cuéntame cómo pasó', titulado "Desde mi balcón", materializando en imágenes el presente que la serie de Televisión Española lleva narrando durante casi veinte años a través de la voz en off de la versión adulta de Carlos Alcántara. Tras la cita, la acción se sitúa en un hospital de Madrid en las primeras semanas de la pandemia. Los sanitarios y familiares de pacientes aplauden en el exterior, donde se encuentra la doctora María Alcántara (Silvia Abascal). El episodio va mostrando aplausos de diferentes lugares hasta llegar a San Genaro con Carlos (Carlos Hipólito) aplaudiendo desde el balcón de la residencia familiar.

Tras los aplausos, una María totalmente agotada llama a su hermano Carlos. "Empezamos a ver la luz, pero va a ser muy difícil quitarse esta pesadilla de encima", confiesa la benjamina de los Alcántara, que desvela la delicada situación de Antonio (Imanol Arias) tras dar positivo en Covid-19. "Se aferra a la vida, acuérdate de la abuela. La veo a ella en todos los ancianos que están ingresados y me da fuerza, me ayuda a seguir", comenta María sobre el fallecimiento de Herminia (María Galiana).

Merche (Ana Duato) y Alba (Paula Morago) en 'Cuéntame'

Mientras hablan por teléfono, los espectadores nos sumergimos en el salón de los Alcántara para descubrir a una Merche (Ana Duato) nonagenaria junto a su nieta Alba (Paula Morago), la hija de María y su pareja, Jorge (Martxelo Rubio). Abuela y nieta se encuentran mirando fotografías antiguas hasta que aparece una con fecha del 7 de febrero de 1992, el día del cumpleaños de Antonio. "De este día me acuerdo como si fuera ayer. Tu abuelo llevaba años esperando al 92 y llegó, vaya si llegó", narra Merche mientras comienza la nueva cabecera de la serie. Así termina el primer bloque ambientado en el presente, con una duración inferior a cinco minutos. Posteriormente, el capítulo transcurre en 1992, la línea principal de la ficción de Grupo Ganga.

1992 y 2020: La vida de Antonio en peligro

En los últimos minutos del episodio 21x01, la acción vuelve a saltar a 2020, durante escasos minutos, con María volviendo a llamar a Carlos para darle malas noticias: "Papá ha tenido una recaída, no creo que supere esta noche". "Va a salir de esta, ya lo verás. Es infinito", responde el heredero. Tras la llamada, Carlos intenta ocultarle a su anciana madre la noticia, diciéndole que todo está bien. Pero Merche conoce perfectamente a su hijo menor y sabe que le oculta algo: "Siempre me dices eso y me voy a la cama pensando que no es verdad". Con esta secuencia finaliza la trama de 2020 para volver a 1992 con Antonio atropellado por un coche, mostrando el paralelismo del personaje en las dos épocas mientras aparecen los títulos de crédito.